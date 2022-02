Madrassen skal hjelpe Norge til OL-medaljer: – Føltes litt som juks

I Marikollen i Rælingen utenfor Oslo er det en gigantisk luftmadrass plassert midt i bakken.

I oppkjøringen til OL i Beijing har det norske freeski- og snowboardlandslaget benyttet seg av et nytt treningsapparat. Utøverne hopper på tre ulike hopp og lander i en gigantisk luftmadrass. Madrassen brukes for å minimere skaderisiko.

– Føles litt som juks

Det har vært mye spekulasjoner rundt airbagen. Land som USA, Kina og Japan har benyttet seg av denne treningsmetoden i lang tid. Mens i Norge har det vært delte meninger om madrassen.

– I starten føltes det litt som juks. At man kan gjøre triks nesten uten å ta noen risiko. Jeg kan prøve ut triks jeg kanskje ikke ville ha prøvd med det første på snø, sier Eilertsen.

– Det er jo veldig bra trening og det er ganske gøy, så jeg har lært å like det.

Oppkjøring mot OL

Freeski- og snowboardlandslaget har trent på airbagen, som en del av oppkjøringen til OL i Beijing. Det er flere av de norske kjørerne som håper på OL-medalje.

OL-HÅP: Natt til mandag deltar Hanne Eilertsen i OL for første gang Foto: Guro A. Midtmageli

– Det er mitt første OL, så jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente, men jeg håper det blir en opplevelse for livet, sier Eilertsen.

Etterlengtet i skimiljøet

Driftsleder i Marikollen Morten Akersveen er glad for at airbagen har havnet hos dem. Foto: Beate Oma Dahle

– Folk kommer fra fjernt og nær for å hoppe på airbagen. I helgen var det noen som hadde tatt fly fra Tromsø for å teste den ut, så tydeligvis er dette noe som er etterlengtet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Brettforbundet, Skiforbundet, Marikollen Skisenter og Rælingen Skiklubb.

– Jeg tror dette kommer til å bety mye. Det er med på å sette Marikollen på kartet. På sikt skal vi bli en helårsdestinasjon og da passer bagen godt inn, da den også skal brukes på sommeren.

– Dette er et veldig positivt tiltak for ski- og snowboardsporten. De som ønsker, kan lære seg nye triks med liten risiko for skade. Det er også flere som tør å hoppe, når de vet at landingen er myk og kan minimere skaderisikoen, forteller Akersveen.