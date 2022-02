Enorm USA-interesse for «Verdens verste menneske» – kan bli Oscar-nominert

Den norske filmen «Verdens verste menneske» er allerede på en shortlist over hvilke internasjonale filmer som kan kjempe seg til en Oscar-nominasjon.

Filmen blir hyllet både i inn- og utland, og i dag blir det kjent om filmen vil få en nominasjon til den prestisjefylte prisen eller ikke.

Stor interesse

Kinofilmen har vært å se på kino i flere byer som blant annet New York City og Los Angeles i USA. Den ser også ut til å falle i smak hos flere før de endelige Oscar-nominasjonene avsløres.

– Å oppleve filmen på en kino med et publikum var en av de beste tidene jeg har hatt i hele år, sa Neon-distribusjonssjef Elissa Federoff nylig til Deadline.

«Verdens verste menneske» har ifølge Neon den høyeste PSA for noen film i 2022, og den tredje høyeste for noen film i 2021. Da kom den like etter kinofilmene «Licorice Pizza» og «Spider-Man: No Way Home».

PSA står for «Public service announcement». Det vil si et kort, samfunnsorientert budskap eller et budskap i allmenn interesse som formidles av media uten kostnad for å øke bevisstheten i offentligheten og endre atferd.

Deadline skriver at «Verdens verste menneske» også hadde høyest PSA av alle fremmedspråklige filmer de siste to årene etter «Parasite» og «Portrait of a Lady on Fire».

«Parasite» vant hele fire Oscar-priser i 2020, mens «Portrait of a Lady on Fire» vant blant annet to priser under filmfestivalen i Cannes 2019.

Vant pris i Cannes

At «Verdens verste menneske» har fått en så god PSA blant fremmedspråklige filmer er stort for den norske filmen.

Både regissør Joachim Trier og skuespiller Renate Reinsve var nylig i New York hvor de svarte på spørsmål i forkant av kinovisninger.

«Verdens verste menneske» har blant annet blitt BAFTA-nominert innen kategoriene «beste ikke-engelskspråklige film» og «beste manus.»

BAFTA er Storbritannias største filmpris, og står for British Academy Film Awards.

Reinsve er også nominert i kategorien «beste kvinnelige skuespiller» hvor hun kjemper om prisen med blant annet Lady Gaga og Nicole Kidman.

Den norske skuespilleren mottok også prisen for «beste kvinnelige skuespiller» under filmfestivalen Cannes i 2021.