Anders Behring Breivik (42) flyttes til nytt fengsel

Det skriver Kriminalomsorgen i en pressemelding.

Formålet med flyttingen er at Breivik har gjennomført straffen i samme avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i mange år, og at det derfor vil være hensiktsmessig med et miljøskifte.

Kriminalomsorgen har vurdert flyttingen i lengre tid, opplyser de.

Tilsvarende soningsforhold

Overføringen vil gjennomføres i nær fremtid, men kriminalomsorgen kan av sikkerhetsmessige årsaker og personvernhensyn ikke opplyse noe konkret om tidspunkt for overføringen.

SITTER HER: Siden høsten 2013 har Anders Behring Breivik sittet i Skien fengsel. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ringerike fengsel har, i likhet med Telemark fengsel Skien avdeling, en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Breivik vil derfor få tilsvarende soningsforhold som han har hatt frem til nå.

Breivik dominerte nyhetsbildet i noen dager i januar da han begjærte seg prøveløslatt og fikk saken behandlet i Telemark tingrett. Av sikkerhetshensyn ble saken gjennomført i gymsalen i Skien fengsel.

– Vi har forhåpninger

Under rettssaken ble terroristens soningsforhold tema. Blant annet gjorde hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik, et poeng av at han kun har hatt samvær med to medinnsatte i svært korte perioder.

Den siste tiden har ikke Breivik hatt samvær med andre enn en profesjonell besøksvenn og de ansatte i fengselet.

– Vi har jo forhåpninger om at det nå blir lagt til rette for at han kan være sammen med andre fanger etter hvert. Det er prekært å komme dit, sier Storrvik til TV 2 tirsdag.

TETT DIALOG: Advokat Øystein Storrvik er en av svært få personer som har kontakt med Anders Behring Breivik. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Er det større sjanse for det i Ringerike fengsel?

– Jeg forutsetter jo at det vil gi bedre muligheter, uten at jeg er kjent med detaljene, sier Storrvik.