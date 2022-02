Dette skjer med klærne du sender tilbake: – Helt vanvittig

Netthandelen har eksplodert under pandemien. Ifølge SSB handlet 9 av 10 nordmenn på nett i løpet av fjoråret.

Når du handler på nett følger det egne rettigheter rundt angrerett, og klesbransjen gir deg i mange tilfeller enda bedre vilkår. Med tilbud om gratis retur og 100 dagers åpent kjøp, er giganten Zalando den mest populære klesbutikken på nett blant nordmenn.

Zalando har over 40 millioner kunder, spredd over 23 land.

Selv oppgir de at 50 prosent av alle kjøp blir returnert, men hva skjer egentlig med all den returen? TV 2 hjelper deg har sporet forsendelser med klær for å finne ut hva som skjer med klærne du sender tilbake.

To prisklasser

Vi bestiller syv plagg fra Zalando, to jakker, to jumpsuits, to t-skjorter og en pakke sokker. Klærne er i to forskjellige prisklasser for å se om pris utgjør noen forskjell på hvor plaggene havner.

TRACKER: Brikken gjør at vi kan følge reisen til returen. Foto: TV 2 hjelper deg

Vi plasserer trackere i klærne, slik at vi kan følge dem på reisen videre.

Pakkene sendes i individuelle forsendelser, og vi følger med på oppdateringene over de neste seks månedene.

Disse plaggene ble returnert: T-skjorte dame: 50,-

T-skjorte herre: 69,-

Sokker: 149,-

Jumpsuit grønn: 279,-

Jumpsuit svart: 329,-

Grønn jakke: 319,-

Rosa jakke: 399,-

Felles destinasjon

Alle pakkene havner først hos PostNords terminal på Langhus, omtrent til samme tid. Herfra drar alle pakkene til Zalandos mellomlager utenfor Stockholm, men til ulike tider.

Derfra ser vi to forskjellige ruter. De billigste plaggene blir sendt til et lagerhus nord-vest i Polen, mens de dyrere klærne drar til Zalandos hovedlager i Erfurt, Tyskland.

Sharon Cullinane er professor i bærekraftig logistikk, og er en av verdens fremste eksperter på retur. Hun forteller at funnene våre ikke er uvanlige.

– Mange kunder forventer at det de returnerer skal bli solgt på nytt med en eneste gang, men de fleste selskapene sender alle klærne til Polen eller Estland for å bli behandlet og ompakket der.

Mye retur

Cullinane har de siste årene forsket på retur og hvordan forbrukere og selskaper forholder seg til det. Mengden retur sjokkerer.

– Retur av klær har det absolutt høyeste gjennomsnittet, men det varierer mye etter hvilken type plagg det er. For lange kjoler er returraten 90 prosent, det er helt vanvittig, sier hun.

KAN FAGET: Sharon Cullinane har i flere år forsket på returer. Foto: TV 2 hjelper deg

90 prosent av alle lange kjoler som kjøpes på nett sendes altså tilbake.

Hun forteller videre at dette bare har blitt verre ettersom forbrukere har blitt mer trygge på netthandel.

– Kundene har lært seg at de kan kjøpe fire varianter av samme plagg, prøve dem hjemme og kanskje beholde en eller to, for så å sende resten tilbake, og det har ingen konsekvenser.

Selges videre

Klærne som reiser til Tyskland ser vi blir solgt på nytt og reiser til nye eiere. Den grønne jumpsuiten drar rett til Sveits hvor den fortsatt befinner seg.

Den svarte jumpsuiten reiser litt rundt innad i Tyskland og ser ut til å ha endt i en sportsbutikk.

Den rosa jakken får en litt lengre reise, men kommer til slutt frem til en kunde i Berlin.

Den lengste reisen

Etter noen måneder med oppdateringer på klærne ser vi ett plagg som har reist betraktelig lengre enn de andre – den grønne jakken.

Den ble altså først sendt i retur fra Norge, til lageret i Sverige, til hovedlageret i Tyskland, deretter til en kunde i Finland, for så å bli returnert tilbake til Tyskland. Jakken ble så kjøpt av noen nord i Spania, deretter sendt til et lager i Barcelona, returnert tilbake til Tyskland igjen og til slutt solgt til noen i Tsjekkia.

Til sammen har jakken reist utrolige 10 512 km – en distanse som tilsvarer en kjøretur Oslo-Jerusalem og tilbake igjen.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, er sjokkert over denne ene returens reise.

OVERRASKET: Anja Bakken Riise er godt kjent med problematikken rundt klær, men ble overrasket over funnene. Foto: TV 2 hjelper deg

– Det høres helt vanvittig ut, jeg blir helt stum. I et tradisjonelt livsløp for klær er det produksjonsfasen og bruksfasen som har de største klimautslippene, mens transporten er en veldig liten del av regnestykket, men jeg har ikke sett de regnestykkene bli gjort med en slik reise, forteller Riise.

Til sammen har vår retur på syv plagg reist hele 26 242 km.

LANG REISE: Klærne hadde en reise tilsvarende Nordkapp - Sør-Afrika og tilbake igjen. Foto: TV 2 hjelper deg

Nytt liv til de billige klærne

De tre billige plaggene som reiste til Polen ble tilsynelatende værende på lageret frem til trackerne sluttet å virke. TV 2 hjelper deg har spurt Zalando om å besøke dette lageret for å se hva som skjer med klærne der, men Zalando sier det ikke er mulig grunnet strenge koronaregler.

De skriver imidlertid at disse klærne også har blitt solgt videre og at trackerne kan ha blitt funnet i kvalitetskontrollen.

Ønsker ikke intervju

TV 2 hjelper deg har flere ganger bedt Zalando om et intervju, men de ønsker ikke å stille. Selskapet svarer dette på e-post: