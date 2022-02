Fiasko på kvinnesprinten – ingen norske til finale

Det ble ingen stor norsk dag på kvinnenes OL-sprint, mens svenskene kunne juble for gull og sølv.

Norske Maiken Caspersen Falla og Tiril Udnes Weng var Norges største håp i sprinten tirsdag, men det ble en helsvart norsk sprintdag. Begge kom seg til semifinale, men der sa det stopp den norske sprintduoen.

Finalen gikk dermed uten norske utøvere.

– Det er rart det er over allerede. Jeg skulle gjerne gått en finalen, men samtidig så føler jeg at jeg fikk ut det jeg er god for. Jeg har mobilisert gjennom mange oppturer og nedturer gjennom de siste halvannet-to årene, sier Falla til TV 2.

Svenske Jonna Sundling viste superform i prologen, i kvart- og semifinale og var også helt også suveren i finalen. Maja Dahlqvist ble nummer to, foran Jessica Diggins, som tok bronsen.

– Begge de jentene der er rå begge to. Den prologen Jonna leverer er helt enorm, og Maja fortjener dette etter den sesongen hun har hatt, så man får unne svenskene det, selv om det er vanskelig. Vi får brett opp armene og se hva vi kan gjøre bedre.

Therese Johaug deltok ikke på sprinten.

JUBEL: Jonna Sundqviet (i midten) vant OL-sprinten foran lagvenninne Maja Dahlqvist (til venstre) og Jessica Diggins (til høyre). Foto: TOBIAS SCHWARZ

Svak norsk dag

Samtlige norske gikk videre fra prologen, men i kvartfinalene ble den norske beholdningen delt i to.

I kvartfinalene gikk Maiken Caspersen Falla kontrollert videre, mens det ble svært dramatisk for Tiril Udnes Weng. Hun gikk videre på fotofinish. Mathilde Myhrvold og Lotta Udnes Weng røk ut.

Tiril Udnes Weng røk ut i den første semifinalen, da hun endte som nummer fem i sitt heat. Falla var også ferdig etter semifinalen. Hun ble nummer fire i sitt heat.