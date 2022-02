Vattenfall skal satse på havvind i Norge

Den statlige svenske energikjempen Vattenfall innleder et samarbeid med norske Seagust for å bygge ut havbasert vindkraft i Norge.

Det opplyser det svenske selskapet i en pressemelding.

– Norge er med sitt enorme vindpotensial et attraktivt marked, og vi er svært glade for den økende støtten til vindkraft fra den norske regjeringen, sier Helene Biström som leder Vattenfalls vindkraftavdeling.

Seagust er eid av Johan H. Andresens Ferd og Arendals Fossekompani og ble etablert i fjor for å utvikle havvind i Europa.

Det blir første gang Vattenfall går inn i vindkraft i Norge. Biström sier det er for tidlig å si hvor store investeringer det vil bli snakk om.

– Lykkes vi med våre mål, handler det totalt om titalls milliarder kroner, sier hun til Dagens Industri.

Fra før av har statseide Vattenfall bygget ut havvindanlegget Kriegers Flak på 604 megawatt mellom Danmark og Tyskland, og de jobber med å bygge ut Hollandse Kust 1 og 2, skriver E24.

Norge har lyst ut to havvindkonsesjoner på feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, og en rekke aktører har meldt seg på i kampen om lisensene.

E24 skriver at Seagust tok kontakt med Vattenfall en knapp uke etter at regjeringen lyste ut konsesjonene for havvindprosjektene.

– Vi er veldig fokusert på dette partnerskapet og disse to havvindområdene, men på sikt ønsker vi å etablere Seagust som en sterk havvindaktør i Norge og internasjonalt, sier Erik Bjørstad, styremedlem i Seagust og leder av Ferd Impact Investing.

(NTB)