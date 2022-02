Advarer mot trening etter covid-sykdom: – Viktig å være obs

– Vi får mange henvendelser om hvordan man skal trene etter sykdomsforløpet. Det er flere som lurer på hvordan man skal trene samtidig som man føler på en utmattelse, sier Ida Vingelsgaard.

Hun jobber som fysioterapeut på Frisklivsentralen i Bydel Stovner i Oslo. Der har hun vært med på å utvikle et rehabiliteringstilbud for de som sliter med senvirkninger etter koronasykdom.

Men det er ikke kun de med senvirkninger som bør tenke på hvordan de starter opp treningen igjen, ifølge Vingelsgaard.

– Jeg anbefaler ingen å starte rett på med hard trening, selv om man er symptomfri, sier Vingelsgaard, som forholder seg til en sammenfatning av retningslinjer laget av WHO og Olympiatoppen.

TIPS: Fysioterapeut Ida Vingelsgaard har erfaring med å trene opp personer som sliter med senvirkninger etter korona. Foto: Per Haugen / TV 2

Slik går du frem

– Hvis du har symptomer i 4-6 uker etter sykdomsforløpet kan det være lurt å rådføre seg med helsepersonell om opptreningen.

Ifølge fysioterapeuten bør man ha sju symptomfrie dager før man i det hele tatt starter å trene igjen.

– Deretter bør man trene lett i to uker. La kroppen kjenne på hvordan det er. Det viktigste er at treningen ikke gir flere symptomer. Jo mer alvorlig sykdomsforløpet var, desto roligere bør oppstarten av treningen være.

Etter fem uker uten symptomer kan man optimalt sett være tilbake der man var før sykdomsforløpet, sier hun.

– Må ta det på alvor

Noen kan få en følelse av å møte veggen og bli sengeliggende etter å ha prøvd trening, forteller Vingelsgaard.

FORSIKTIG: Man bør trene lett i to uker etter friskmelding, sier fysioterapeut Ida Vingelgaard. Foto: Craft

– Man må ta det på alvor dersom man får alvorlige symtpomer under eller etter trening. Hvis man får symptomer som brystsmerter, pustevansker, svimmelhet eller kvalme, bør man kontakte helsepersonell.

Hun presiserer at det ikke er farlig å trene etter gjennomgått koronavirus.

– Fysisk aktivitet og trening er anbefalt som en del av opptreningen etter covid-19, men det er viktig å være obs og starte litt pent.

Unngå å starte for hardt

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, har forståelse for at folk blir engstelige om de opplever at symptomer vedvarer selv om de er friskmeldt.

I likhet med fysioterapeuten råder han alle til å gjøre en gradvis opptrapping hva gjelder treningsmengde og intensitet.

– Du bør unngå å starte så hardt at du blir svært sliten eller får vondt.

OPPTRAPPING: Johan Torgersen presiserer at det er viktig å lytte til kroppen. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Ikke vær redd for å komme i gang med fysisk aktivitet. Samtidig er det viktig å lytte til kroppen, og opptrapping av trening bør skje gradvis, sier Torgersen.

Han understreker at det er helt vanlig å føle at formen er litt dårligere etter en virusinfeksjon, og at det kan ta litt tid før formen er tilbake til normalt nivå.