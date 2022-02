Thingnes Bø mot bronse etter to bom

Regjerende OL-mester på distansen, Johannes Thingnes Bø, var en av forhåndsfavorittene. Foreløpig ligger han an til bronsen på normaldistansen.

Quentin Fillon Maillet bommet i likhet med Johannes Thingnes Bø to totalt, men gikk raskere enn den norske favoritten i sporet. Franskmannen passerte målstreken 31,1 sekunder foran Thingnes Bø.

Anton Smolski traff imidlertid 20 av 20 og havnet plutselig med i gullkampen. Hviterusseren gikk inn til en overraskende sølvplass, 14,8 sekunder foran Thingnes Bø.



Dermed ble det bronse på det norske håpet.

– Det var veldig tungt løp. Jeg fikk en bra åpning, og egentlig et bra løpsopplegg. Jeg klarte å pushe gjennom hele løpet ut. Jeg gjorde en bra jobb på skytingen. Jeg ødela for meg selv på det bomskuddet på stående, så jeg er litt ergelig over den, sa Thingnes Bø til Discovery etter bronsen.

– Du skjøt om gullet på siste?

– Det var litt krevende, så fikk jeg følelsen alle får. Jeg ble plutselig veldig sliten. Så det ble et spørsmål om jeg hadde lyst til eller orket å kjempe om det gullet. Jeg skled fint inn på standplass, og kom godt i gang. Så var jeg litt for sliten, så kom bomskuddet ned høyre. Jeg liker ikke å si det, men det er litt typisk og vi har sett det før, og kommer til å se det igjen, sukket han.

For fire år siden tok Thingnes Bø OL-gullet til tross for to bom.

Thriller på siste skyting for Bø-brødrene

Regjerende OL-mester på normaldistansen, Johannes Thingnes Bø, bommet én gang på første liggende og pådro seg ett tilleggsminutt. Men Thingnes Bø gikk raskt i sporet. Og på første stående reiste han seg og skjøt fem av fem.

Thingnes Bø skjøt fullt hus også på første liggende, og gikk ut i tet sammen med russeren Maxim Tsvetkov. På fjerde og siste skyting skulle mye avgjøres.

Dessverre for Thingnes Bø bommet han én. Det gjorde også Tsvetkov.

– Jeg tror Johannes likevel har alt inne til å klare dette i sporet, sa Discovery-ekspert Roger Grubben etter dramatikken på siste skyting.

Thingnes Bø gikk inn til foreløpig ledelse på tiden 49,18,5 etter to bom. Tsvetkov gikk i mål 3,8 bak nordmannen.

Storebror Tarjei Bø traff fem av fem på første liggende og bet seg fast i tetkampen. På første stående og tredje skyting skjøt han også fullt hus. Med 15 av 15 før siste skyting bet han seg fast i medaljekampen. Dessverre for Bø bommet han på siste skuddet, og pådro seg tilleggsminutt. Drømmen om medalje i sitt siste OL brast dermed for storebror Bø.

Sturla Holm Lægreid åpnet med bom på første skuddet. Han pådro seg også ett tilleggsminutt på første stående. Medaljen glapp dermed allerede for det norske håpet. Totalt ble det tre tilleggsminutt etter fire skytinger for Holm Lægreid.

Vetle Sjåstad Christiansen bommet på det siste skuddet og pådro seg tilleggminutt på første liggende. På første stående pådro han seg to bom. Han bommet en på tredje skyting, og hadde han pådratt tre tilleggsminutter. Dermed var håpet om pallen ute for Sjåstad Christiansen.

Mestvinnende nasjon

Normaldistansen er den eneste skiskytterøvelsen som har vært med på OL-programmet helt siden 1960. Norge kunne før tirsdagens OL-konkurranse vise til seks gull, to sølv og tre bronse og er øvelsens mestvinnende nasjon.

Johannes Thingnes Bø, startet som nummer to, storebror Tarjei Bø som nummer fem, mens Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid startet som henholdsvis 23 og 53 under tirsdagens OL-øvelse.