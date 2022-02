Leveringen av Teslas elektriske pickup, Cybertruck, blir stadig mer diffus. For oss i Norge er det strengt tatt ikke så farlig, for den kommer uansett ikke hit via den norske importøren.

Men over 1.250.000 kunder rundt omkring i verden har lagt inn en reservasjon. Så at interessen er enorm, er det ingen tvil om.

Kanskje vil de som venter utålmodig bli enda mer gira av Cybercat sin katamaran-løsning. De skal i alle fall ha for kreativiteten.

Én person er alt som trengs

I serien ting du ikke visste at du hadde bruk for, kan vi altså nå presentere Cybercat og Cybercat Foiler. De er ikke helt like, som du ser av bildet øverst i denne artikkelen. Den ene er en katamaran – men den andre har hydrofoil som løfter den over vannet.

Det ser og høres kanskje ganske komplisert ut, dette her. Men Cybercat sier at systemet er laget slik at én person kan sette sammen "båten" på egenhånd.

Alle delene er sammenleggbare, og får plass i selve pickupen.

Vann og elektrisitet er ikke alltid en god blanding. Men Cybercat har tro på prosjektet sitt.

Går unna

Produsenten selv mener katamaranen skal klare over 22 knop – og kunne levere en rekkevidde på 100 nautiske mil om den kjøres i fem knop.

Foiler-utgaven, den som "svever" over vannet, er både raskere. Her skal toppfarten over 35 knop – mens rekkevidden skal være den samme som på katamaranen.

Framdriften sikres ved hjelp av fire utenbords el-motorer.

Fisketur i en elektrisk pickup. Det kan bli virkeligheten om Cybercat får det som de vil.

Tar imot bestillinger

Selv om systemet virker litt "science fiction"-aktig, sier produsenten at de tar imot bestillinger. Det er også sendt inn papirer for å sikre seg patenten.

Om du bestiller, trenger du ikke å betale noe depositum. Cybercat er fullt klar over at de er avhengige av at Tesla faktisk får ut fingeren og bygger Cybertruck på et eller annet tidspunkt.

De er nok også avhengige av å vite flere detaljer om hvordan den produksjonsklare bilen til Tesla faktisk vil bli.

Mini-Cybertruck

Mens vi venter på at det skal bli noe av Cybertruck, ryktes det med jevne mellomrom at det vil komme en mindre variant. Den vil i tilfelle være bedre tilpasset markedet i Europa og Norge.

For øvrig er det en rekke muligheter å velge mellom på bruktmarkedet. I skrivende stund ligger det 1.255 eksemplarer for salg. Model S står for nesten 500 av disse.

