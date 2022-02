Hadde søvnløs natt før OL-bronsen: – Følte meg ikke helt i hundre

For Aleksander Aamodt Kilde smakte bronsemedaljen nesten like godt som gull.

Den imponerende sesongen til Aleksander Aamodt Kilde gjorde at han reiste til OL som gullfavoritt. Det har lagt et stort press på alpinisten, som innrømmer at det ikke har vært like enkelt å takle favorittstempelet.

– Det har vært en vanvittig sesong, og jeg har ikke gjort det så lett for meg selv inn mot dette OLet med tanke på press og vekt på skuldrene, sier Kilde til TV 2 og utdyper:

– Jeg kom jo inn som storfavoritt både i går og i dag, og det å skulle håndtere det er veldig nytt for meg og veldig mye å håndtere. Så jeg har kjent på mye nerver og egentlig alt man skal kjenne på når man er favoritt. Da er det ekstremt deilig å kunne kjenne på at man klarer å levere.

På mandagens utfor var det en skuffet Kilde som endte på 5. plass. Men under tirsdagens Super-G kunne Kilde juble for bronse, en medalje som smaker like godt som gull.

– Det kjennes ut som en seier, for å være helt ærlig. Det har vært en del mesterskap nå hvor det har vært veldig mye nesten, 5. plass i går var også nesten og en vanvittig skuffende dag for meg. Jeg var ordentlig, ordentlig skuffet, faktisk. Da måtte jeg ta meg litt sammen, og i dag klarer jeg å ta det hjem. Det er mye følelser i spill akkurat nå, forteller Kilde.

Fikk ikke sove

Etter mandagens skuffelse, følte ikke Kilde mindre på presset i forkant av tirsdagens Super-G. Han forteller om en søvnløs natt der tankene holdt ham våken.

– Jeg våknet hver time i natt nesten og funderte over hva jeg skulle gjøre, tankene gikk. Alle kjenner til den når man har noe man vil få til, så sover man dårlig på natten. Jeg våknet opp idag og følte meg ikke helt i hundre. Litt skallebank, og var ikke helt klar for det som kom. Men man kommer seg alltid opp i ringen når det er snakk om to minutter og full gass, sier Kilde med et smil.

– Hvordan følte du deg på start?

– Bra. Jeg har vært veldig rolig på start egentlig i hele år. Også i går følte jeg meg kjempebra, da var det bare noe som ikke stemte helt. I dag føltes det bare veldig bra, sier Kilde.

MEDALJEGLISET: Aleksander Aamodt Kilde tok sin første mesterskapsmedalje natt til tirsdag. Foto: DIMITAR DILKOFF

Hylles av Jansrud

Kjetil Jansrud hyller lagkameraten for at han klarte å reise seg etter mandagens skuffelse.

– Jeg synes Aleksander viser en riktig holdning til det å ikke lykkes når han vil det som mest. Han kom jo inn i dette mesterskapet som største favoritt. Det er tøft å gjøre det, og det er noen av oss som har vært i den posisjonen før, sier Jansrud til TV 2 og fortsetter:

– Når det da ikke går som man hadde håpet, så håndterer han det veldig bra. Det er godt å se, og det viser at vi kommer til å få gode resultater av ham i mesterskap fremover. Han er ikke en som lar seg prege av sånne hendelser. Jeg er veldig imponert over at han klarer å reise seg og ta en medalje.