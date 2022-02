Mowinckels hjertesukk: – Jeg har vært utrolig mye alene

Ragnhild Mowinckel åpnet OL med en flott 5. plass i storslalåmrennet midt mellom de stupbratte fjellene i Yanqing.

Det var en prestasjon som ga motivasjon, inspirasjon og økt tro foran fartsdisiplinene senere i mesterskapet.

– Det bygger selvtillit, noe som er gøy når man har igjen flere øvelser. Dette viser at jeg kan være med å kjempe om medaljer og jeg håper det smitter over til fartsdisiplinene, sa Mowinckel til TV 2 i målområdet umiddelbart etter rennslutt.

Det som også er med på å bygge henne opp er laget.

Thea Louise Stjernesunds og Maria Therese Tviberg ble henholdsvis nummer seks og tolv. En knallsterk laginnsats, selv når den som har levert de beste resultatene tidligere i sesongen, Mina Fürst Holtmann, mislyktes i førsteomgang.

FORNØYD: Ragnhild Mowinckel ble nummer fem i storslalåm i OL. Foto: DENIS BALIBOUSE

Nye tider

Det varmer i minusgradene som preger fjellene rundt Beijing, til tross for at solen steiker uten en sky på himmelen.

– Det har utrolig mye å si, sier Mowinckel.

– Jeg har vært utrolig mye alene. Spesielt på fartssiden når Kajsa Vickhoff Lie er skadet. På teknikksiden har det vært flere, men også der har vi vært skadeutsatt.

Hun var imponert av lagkameratene, men ikke overrasket.

– Det at det er så mange som gjør det så bra, er vanvittig kult. Det Thea gjør er rått. For oss er det ikke noen overraskelse, vi vet hvor god hun er, siden vi kjører med henne på trening hele tiden. Det hun gjør i andreomgang er ikke noe bedre enn det hun gjør hver dag på trening, roser Mowinckel.

– Og Maria, som leder et OL-renn. Det er fett uansett. Mina viser frem til avslutningen av sin omgang at hun er helt, helt der oppe. Det er nok kjipt og litt bittert for henne, men kult å vite at hun har det inne.

IMPONERT: Ragnhild Mowinckel har latt seg imponere av lagkameratene. Foto: Luca Bruno

Sikter mot stjernene

– Jeg fikk til det jeg ønska meg, og da skal man være fornøyd som alpinist. Å klare å tangere min beste prestasjon i et OL… Det er fantastisk. Uavhengig av at jeg var nummer 15 etter førsteomgang er jeg glad for at jeg kunne vise meg selv og verden at jeg kan sette sammen de turene mine, sier Thea Louise Stjernesund til TV 2.

Og med sine 25 år er Stjernesund i prima alder under OL i Cortina om fire år.

– Jeg gleder meg allerede, sier hun og ler godt.

Mowinckel er 29 nå, og vil ikke tenke for mye på OL i 2026 for egen del.

– Jeg er begynt å bli gammel, vet du, ler hun, før hun snakker videre om Stjernesund.

– Sjansene er høyst, høyst tilstede for at det skal gå ekstremt bra med henne i Cortina. Hun er så dyktig, og vi er bare begynt å se hva hun er god for. Det føler jeg gjelder hele laget. Vi har vært unge lenge, men nå begynner vi å havne midt i gruppen og det de andre jentene gjør på trening er av høy, høy klasse. Det er masse å glede seg til fremover.

SØLV: I OL i 2018 tok Ragnhild Mowinckel, som 25-åring, en svært imponerende sølvmedalje. Foto: ERIC GAILLARD

Stortrives

Alle tre jentene strålte i intervjusonen, ikke minst Maria Therese Tviberg. 27-åringen har hatt en lang vei til toppen, men 12. plass i OL er virkelig noe å bygge på.

Og selv om hun har vært langt nede, til tider så langt nede at hun vurderte skifremtiden sin, så er hun sikker på at hun er på rett plass i nå.

– Jeg har et fantastisk lag rundt meg. Det er kjempegod stemning. Vi kan spille kort, le, grine og spille hverandre gode. - Jeg har det helt som plommen i egget, sier Tviberg til TV 2.