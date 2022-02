Gluten-allergiker Granerud ble disket etter for lite næring: – Mer utfordrende her enn hjemme

De første hopprennene i Snow Ruyi National Ski Jumping Centre, hoppbakken i OL, har vært preget av at flere store hopp-profiler har blitt diskvalifisert.

Under mixed lagkonkurransen ble fem jenter, fra fire store nasjoner, diskvalifisert, deriblant Anne Odine Strøm og Silje Opseth fra Norge.

Under normalbakkerennet lød Halvor Egner Granerud samme skjebne.

– Jeg fikk ekstremt dårlig tid i pausen og rakk ikke å få i meg noe i kroppen. Jeg ble for liten og fikk ikke med meg de tingene jeg trengte før jeg måtte løpe av gårde igjen, fortalte Granerud til TV 2 etter normalbakkerennet.

– Så du fikk rett og slett ikke i deg nok mat?

– Ja, jeg ble for lett for drakten, og fikk ikke i meg nok drikke inne i garderoben, sa Granerud søndag.

Skuffet over OL-maten

Det er svært små marginer i hoppsporten og får man ikke i seg nok næring mellom omgangene kan det være nok til at hoppdressen blir målt som for stor i kontrollbua. Granerud har i tillegg glutenallergi, noe som kan være ekstra problematisk under et OL i Kina.

– Det er nok mer utfordrende her enn det er hjemme, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til TV 2.

– OL er alltid spesielt. Her er det en svær, diger kantine, og jeg vil kanskje si at dette ikke er all time high av de mesterskapene jeg har vært på. Litt lavere sjikte der også. Men det er mat her ja, spøker Bråthen.

ALLTID SPESIELT: Landslagssjef for hopp Clas Brede Bråthen forteller at maten under OL ikke er all time high. – Men det er mat her ja, sier han. Foto: Erik Johansen / NTB

Landslagssjefen presiserer likevel at dette ikke har noe å gjøre med at Granerud ble disket søndag.

– Har med meg noen kilo mat

Asker-gutten bor sammen med resten av utøverne i OL-landsbyen i Zhangjiakou, 20 mil unna Beijing. Men det er begrenset hva han kan spise fra felleskantinen.

– Det er glassnudler i buffeten, så det funker helt greit. Men jeg mister pasta-alternativet, som er en safe middag to ganger i uka, sier Granerud til TV 2.

Derfor har 25-åringen med seg et helt lass med glutenfri mat ned til Kina.

– Jeg har med meg noen kilo. Jeg har med meg nok mat slik at jeg skal klare meg til frokost og lunsj i hvert fall.

Granerud og de norske hoppgutta får nye sjanser når de skal konkurrere i storbakken i Zhangjiakou førstkommende lørdag, med kvalifisering fredag.