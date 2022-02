Ny undersøkelse: 6 av 10 studenter opplever at studiene har blitt dårligere

Mer enn tre av fem studenter sier nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning. Mens nærmere seks av ti mener kvaliteten på utdanningen har blitt dårligere.

Det viser tall fra årets Studentbarometeret, som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, har gjennomført. Nærmere 30.000 studenter har svart på undersøkelsen.

– Studentene bekrefter at de to siste årene har vært tøffe for dem, både sosialt og faglig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp):

– Vi ser at mange mister motivasjonen av mye digital undervisning, og det skal vi ta på alvor.

TØFFE ÅR: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) erkjenner at de siste årene har vært krevende for studentene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lei mye undervisning via skjerm

Under halvparten av studentene opplever å ha blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø. I tillegg svarer mange at også det faglige læringsmiljøet har vært vanskelig under pandemien.

NETTUNDERVISNING: NOKUT-direktør Kristin Vinje sier nettundervisning har kommet for å bli. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fraværet av godt sosialt- og godt faglig miljø skjer samtidig som bruken av nettundervisning øker, ifølge Studentbarometeret.

– Nettundervisning i seg selv har mange positive sider og er kommet for å bli. Men, det er viktig at institusjonene bruker tilbakemeldingene, erfaringene og forskningsresultater som nå kommer til å legge til rette for god pedagogisk bruk av digital undervisning i fremtiden, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Nettundervisningen som har erstattet fysiske forelesninger fungerer bra enkelte steder og mindre bra andre steder, ifølge Vinje:

– Men hovedbildet er at studentene er lei av å følge mye av undervisning via skjerm, sier Vinje.

Fakta om Studiebarometeret: Studiebarometeret ble gjennomført for niende gang høsten 2021.

Studiebarometeret gjennomføres hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. NOKUT gjennomfører undersøkelsen på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår rundt 1 800 studieprogrammer.

Studentundersøkelsen utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Bruker like mye tid på studiene

Studentene har brukt omtrent like mye tid samlet på studier i år som i tidligere år, men at de nå bruker mer tid på egenstudier og mindre tid på organiserte læringsaktiviteter.

Samtidig tyder undersøkelsen på at mer praksis, feltarbeid og laboratoriearbeid ble gjennomført høsten 2021 enn året før.

Tiden studentene bruker på betalt arbeid har økt med om lag en time i uka fra 2020 til 2021, ifølge undersøkelsen som viser at det også er en klar økning mot årene før 2020.

– Under pandemien har vi åpnet for at studenter som jobber i helsetjenesten, skole og barnehage kan få tjene mer uten at stipendet blir redusert. Nå ser vi tydelig at mange har ønsket å bidra. De har lagt ned en viktig innsats for å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang, sier Borten Moe.