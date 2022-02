Premier League-profil i hardt vær etter at sjokkvideo avslørte kattemishandling

Premier League-profilen Kurt Zouma (27) er i hardt vær og risikerer å bli tiltalt for dyremishandling etter at The Sun publiserte en sjokkerende video der han bruker sin egen katt som en fotball.

I videoen kan man også se franskmannen fike til katten i ansiktet. Den rystende oppførselen fordømmes nå av hans egen klubb.

– West Ham United fordømmer uforbeholdent handlingene til spilleren vår, Kurt Zouma, i videoen som har sirkulert. Vi har snakket med Kurt og vil behandle saken internt, men vi vil gjerne gjøre det klart at vi på ingen måte tolererer grusomhet mot dyr, skriver klubben i en uttalelse.

Den rystende videoen ble filmet av Zoumas bror Yoan og deretter delt på Snapchat. West Ham-stopperen skal angivelig ha vært rasende på katten fordi den blant annet skal ha veltet en vase.

– Jeg vil be om unnskyldning for mine handlinger. Det er ingen unnskyldning for slik oppførsel, som jeg oppriktig angrer på, sier Zouma.

Han hevder det går bra med katten.

– Jeg ønsker også å si hvor dypt lei meg jeg er for alle som ble opprørt av videoen. Jeg vil forsikre alle om at våre to katter er har det bra og er helt friske. De er elsket og verdsatt av hele familien vår, og denne oppførselen var en isolert hendelse som ikke vil skje igjen, hevder han.

En talsmann for Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) fordømmer Zoumas oppførsel.

– Dette er en veldig opprivende video. Det er aldri akseptabelt å sparke, slå eller fike til et dyr, som straff eller på en annen måte.

Kurt Zouma har 11 landskamper for Frankrike. Han har vunnet to Premier League-titler og en Champions League-tittel med Chelsea.

Han signerte en fireårskontrakt med West Ham før denne sesongen.