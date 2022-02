18-åring tok gull på hjemmebane – et forbilde for kinesiske jenter

Natt til tirsdag var det duket for en historisk finale i freestyle Big Air for kvinner under OL i Beijing 2022.

I etterkant av kvalifiseringen mandag, uttalte Amerikansk-kinesiske Ailing Eileen Gu (18), at hun kanskje kunne klare å matche poengene til Franske Tess Ledeux.

Ledeux kvalifiserte seg til en andreplass med 171 poeng, mens 18-åringen lå på en femteplass med 161,25 poeng sammenlagt før den store finalen.

I finalen måtte derimot Ledeux se seg slått av den unge jenten. 18-åringen leverte en solid siste runde i finalen og tok gullet med 188,25 poeng. Seieren ble avgjort i det tredje og siste hoppet.

Tårevått

18-åringen er medaljefavoritt i både Big Air, slopestyle og halfpipe – ingen annen utøver har nådd pallen i alle tre, skriver nyhetsbyrået AP.

Det var sterke følelser i sving da 18-åringen skjønte at det ble gull. Gu skrek av glede da hun landet hoppet i tredje runde, og gikk i bakken da poengsummen ble annonsert.

18 ÅR: Amerikansk-kinesiske Ailing Eileen Gu (18) stakk av med gull på hjemmebane. Foto: Jae C. Hong

Gu er født og oppvokst i USA, og har en mor med kinesisk opprinnelse. Men selv om 18-åringen lærte seg å gå på ski i California, valgte hun å konkurrere for Kina. Gu har tidligere uttalt at hun ønsker å fremstå som et forbilde for unge kinesiske jenter.

Franske Tess Ledeux tok sølvet med 187,5 poeng. Hun leverte et flott siste triks, men hun måtte ta seg for med hånden i landingen. Dermed var gullhåpet ute. Sveitsiske Mathilde Gremaud tok bronsemedaljen.

Norske Johanne Killi (24) og Sandra Moestue Eie (26) var to av totalt tolv kvinner som stod på startstreken natt til tirsdag norsk tid. Killi startet som nummer tre, Eie som nummer ni.

Finalen ble ansett som historisk, da dette var første gang noen sinne at freestyle Big Air var oppført som en av mange aktiviteter i de olympiske leker.

Sandra Eie endte på sisteplass i finalen med 64,5 poeng , mens Johanne Killi stakk av med en 7. plass og en sammenlagt-poengsum på 153,25.

Falt i første runde

Johanne Killi har tre førsteplasser i verdenscupen fra tidligere av, og det var dermed mye å forvente av Dombås-jenten inn mot den første runden av finalen. Killi gjorde en switch, Japan grab og avsluttet med en solid landing.

– Det kan ikke gjøres bedre enn det der, sa Eurosports kommentatorer i etterkant av Killis første runde i finalen. Killi gikk ut med 87,75 poeng etter første runde av Big Air-finalen.

Eie fikk derimot en svak start inn i den første runden, da hun mistet oversikten inn i sin andre salto, mistet grabben og klarte ikke å lande. Eie hadde dermed 17 poeng og lå på sisteplass etter den førte runden

Svak andre runde

Det var stor spenning rundt hva Johanne Killi ville trylle frem i sin andre runde av finalen. Killi gjorde en switch, men endte opp med å ta hånden i bakken under landing. Etter den andre runden i finalen hadde Killi en sammenlagt-poengsum på 146,25, og lå på en foreløpig sjetteplass før den tredje og siste runden.

I andre runde faller Sandra Eie i bakken atter en gang. Hun stakk av med nye 19 poeng, og håpet om pallplass var dermed ute for Eie før den tredje og siste runden i freestyle Big Air-finalen.

Pallplass ute av syne

Eie hadde ikke mulighet til å hente seg inn i tredje runde, men viste likevel personlighet inn i sitt siste hopp. Til tross for at hun klarte å lande på beina i den tredje runden, så man at det var en tydelig misfornøyd Sandra Eie som stakk av med 64,50 poeng sammenlagt i finalen.

Ifølge Eurosports kommentatorer, prøvde Johanne Killi seg på et ekstremt vanskelig triks under den tredje og siste runden.

– Det var nok ikke helt dette hun hadde sett for seg, sier Eurosport sine kommentatorer etter Killi sitt siste og tredje hopp. Killi stakk av med nye 65,5 poeng, og en eventuell pallplass for Dombås-jenten var dermed ute av syne.

Canadier best før finalen

Finalen ble holdt i Shougang i Shijingshan-distriktet i Beijing fra klokken 03:00 norsk tid.

Big Air-finalen bestod av tre runder mellom klokken 03:00 og 03:45.

Canadiske Megan Oldham gjorde det best under mandagens kvalifisering med 171,25 poeng.

Alvorlig kneskade

I januar 2021 måtte Killi gjøre en brå bevegelse under verdenscup i Østerrike. Unnamanøveren resulterte i en alvorlig kneskade, der det indre leddbåndet røk.

Skaden gjorde at medaljehåpet i fjorårets VM var ute. Motivasjonen forsvant og Killi vurderte å legge opp.