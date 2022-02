Biden vil stenge gassledning dersom Russland invaderer Ukraina

Den omstridte gassledningen knytter Russland til det europeiske gassmarkedet, men den tilgangen vil altså Biden fjerne dersom russiske styrker invaderer nabolandet Ukraina.

Uttalelsen fra den amerikanske presidenten kommer etter at han mandag møtte Tysklands statsminister Olaf Scholz. Sistnevnte var like tydelig som verten i Washington.

– Vi har forberedt en rekke sanksjoner. Det er viktig at vi gjør dette sammen. Vi kommer til å samarbeide, sa den tyske gjesten.

– Full tillit

Spørsmålet om Nord Stream 2, som når land ved den tyske kysten, dukket opp flere ganger på de to statsledernes felles pressekonferanse. Tyskland har vært en av forkjemperne for fullføringen av Nord Stream 2, tross det skrantende forholdet mellom Russland og Europa.

Flere har oppfattet den tyske statsministeren som utydelig i spørsmålet om sanksjoner mot Russland. Scholz har fått kritikk for at han ikke har villet si rett ut at gassledningen – som er ferdigbygget, men ikke tatt i bruk ennå – kan bli stanset dersom Russland trapper opp aggresjonen mot Ukraina. Scholz overlot til Biden å svare på spørsmål om Nord Stream 2.

– Tyskland behøver ikke bevise noe for oss. Vi har full tillit til statsministeren, sa Biden.

Møter i Moskva og Kiev

I tillegg til Ukraina-krisen var «utfordringer fra Kina» et tema på møtet i Washington, som ble holdt samtidig som Frankrikes president Emmanuel Macron møtte sin russiske kollega Vladimir Putin i Moskva.

Før møtet Biden og Scholz møttes, kunngjorde Tyskland at de sender ytterligere 350 soldater til Nato-landet Litauen. Storbritannia sender like mange nye soldater til Polen.

Neste uke skal Scholz til Moskva og Kiev for å møte presidenten Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj.

Før det skal Scholz møte Macron og den polske presidenten Andrzej Duda i Berlin tirsdag kveld.

