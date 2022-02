Var med Rayan (5) på hans siste reise

Flere hundre sørgende var samlet på en gravlund i de skogkledde åsene i regionen Chefchaouen nord i landet. En imam leste bønner over den lille kisten som var drapert i et grønt klede med sitater fra Koranen.

Begravelsen fant sted bare noen få kilometer fra der Rayan sist tirsdag falt ned i en 32 meter dyp brønn. Åpningen var for trang til at voksne redningsarbeidere kunne ta seg ned til ham. Mat, drikke og oksygen ble firt ned, samtidig som det pågikk en kamp mot klokken for å grave seg på skrå ned til der gutten satt. Etter fem dager ble han hentet ut, men kort tid etterpå kom den triste beskjeden om at femåringen ikke hadde overlevd.

BER FOR RAYAN: Mange hadde møtt opp for å be for lille Rayan som gikk bort lørdag. Foto: Reuters /Chakir Lakhlifi

Kong Mohammed uttrykte sin sorg etter dødsfallet og ringte Rayans foreldre for å kondolere.

I landsbyen der gutten bodde, er folk i sjokk etter ulykken. I sosiale medier uttrykker folk støtte og sorg og hyller redningsarbeidernes innsats. Historien har rørt folk i hele landet.

BER FOR RAYAN: Mange hadde møtt opp for å be for lille Rayan som gikk bort lørdag. Foto: Reuters /Chakir Lakhlifi

– Måtte sjelen hans hvile i fred, og måtte Gud åpne himmelens porter for ham, sier Mourad Farouzi i Rabat, en av flere millioner som sørger over Rayan.

(©NTB)