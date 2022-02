Utstyrssjefen forklarer hvorfor hopperne ble disket: – Sjokkert

Utstyrsansvarlig på det norske hopplandslaget, Magnus Brevig, mener mandagens parodirenn kan tyde på at hoppsporten har et problem.

Parodirenn var beskrivelsen som ble brukt etter mandagens laghoppkonkurranse i OL.

For første gang skulle kvinner og herrer sammen kjempe om OL-medaljer i blandet-konkurransen.

Det som skulle være en merkedag og festdag for hoppfamilien, utviklet seg til et mareritt.

Både Anna Odine Strøm og Silje Opseth ble disket for feil på utstyret. Dermed var halve det norske landslaget diskvalifisert. Det samme ble tre andre utøvere. Samtlige kvinner.

Mens scenene utspilte seg i Kina satt Magnus Brevig hjemme i Oslo.

Han er ansvarlig for både kvinnene og herrenes utstyr. I utgangspunktet skulle han vært i Kina med hopplandslaget, men måtte bli igjen hjemme grunnet koronasykdom.

– Jeg er veldig sjokkert over at et renn av slik historisk karakter blir rasert av FIS sine utstyrskontrollører. Jeg synes det er veldig trist. Kvinnene måtte tydeligvis stå på en helt annen måte enn hva de har gjort i all tid. Det viser seg da at det blir vanskelig å få dressene innenfor når prosedyrene endrer seg, sier Brevig.

For ham er det helt merkelig at de som kontrollerer utstyret skal ha makt til å ødelegge medaljesjansene til en nasjon.

– Jeg synes det er leit om utstyrskontrollørene skal få så mye makt over rennet at de raserer et slikt historisk renn. De må være flinkere til å veilede og gi en advarsel. Da kan man fikse det til omgangen etter, eller rennet etter om man skulle være i siste omgang.

Dette sier kontrolløren

Den polske hoppkontrolløren Aga Baczkowska ble fort et kjent navn for hoppinteresserte mandag.

Etter å ha disket fem av de kvinnelige utøverne fikk NRK snakket med polakken.

– Alle tilfellene handlet om at dressene ikke korresponderte med FIS-reglene. Dressene var for store, sier Baczkowska til NRK.

– Nei, reglene er klare og ikke nye. Det er opp til utøverne og lagene å følge reglene, og vår jobb for FIS er å sørge for at de blir fulgt, sier kontrolløren til NRK.

På spørsmål fra TV 2 om det norske hopplandslaget ikke har noen skyld i hendelsen, svarer Magnus Brevig følgende:

– Vi må alltid gå i os selv. Jeg har det overordnede ansvaret på utstyret, det er helt korrekt. Men når forutsetningene endrer seg totalt er det vanskelig å være forberedt på det. Derfor ønsker vi at utstyrskontrollørene skal være der for både utøverne og oss. Da kan vi sammen få et produkt som er levelig og forståelig for publikum.

HJEMME: Magnus Brevig er ikke med til Kina. Mandag så han parodirennet på TV fra Oslo. Foto: Erik Johansen

For akkurat det siste Brevig sier er en viktig del av mandagens hendelse. Da de norske utøverne ble disket satt store deler av TV-seerne og lurte på hva som hadde skjedd.

– Det blir til og med vanskelig for meg som sitter hjemme og ser dette på TV. Slik oppfattes det jo også for TV-seerne. Da forstår jeg det blir helt håpløst å se på.

– Har hoppsporten et problem?

– Det kan se sånn ut, iallfall nå. Det er man nødt til å forsøke å rydde opp i så raskt som mulig.

– Har du opplevd noe lignende før?

– Nei, ikke så drastisk som i dag. Jeg stusser veldig på timingen. Dersom man hadde gjort det i et verdenscuprenn, som ikke var like historisk eller viktig, så kunne det vært en metode som funket. Men at man gjør det i et OL, i et så viktig renn, det er det som er uforståelig for meg, sier Brevig.