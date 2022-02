Fra 1700 til nærmere null influensadødsfall i 2021

Antall dødsfall som skyldes influensa har stupt etter at covidpandemien traff Norge. Unormal lav smittespredning har ført til lavere influensa-immunitet, men det kan bli et problem, frykter FHI.

Kun 20 tilfeller av influensa ble påvist i 2020-2021 sesongen hvor drøyt 155.000 prøver ifølge FHI ble analysert.

Det ble ikke rapportert om utbrudd av influensa i noen helseinstitusjoner.

– Håndvask, at folk holder seg hjemme hvis man er syk og redusert reisevirksomhet til andre land, har samlet bidratt til å begrense spredning av influensavirus, forklarer lege Trine Hessevik Paulsen ved Avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet (FHI).

Ingen influensautbrudd

Covid-pandemien har ført til en kraftig reduksjon av influensa blant nordmenn, som har resultert i langt færre influensadødsfall enn det som er normalt.

FLERE MÅ VAKSINERES: Lege Trine Hessevik Paulsen ved Avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet (FHI) mener flere må ta influensavaksine. Foto: FHI

Den såkalte «énmeteren», andre kontaktreduserende og hygieniske tiltak samt økt årvåkenhet har ført til at influensaviruset ikke har klart å spre seg som i en «normalsesong».

Ifølge FHI var antallet sykehusinnleggelser og intensivinnleggelser med influensa uvanlig lavt.

Hessevik Paulsen opplyser at det knapt ble påvist influensavirus etter at Norge stengte ned mars 2020.

Det samme gjaldt annen luftsmitte.

Utover koronaviruset ble det kun påvist et par typer forkjølelsesvirus mesteparten av forrige vintersesong.

Svært få dødsfall

– Det er ingen tvil om at covidpandemien har påvirket influensaspredning både nasjonalt og internasjonalt, fastslår Hessevik.

Når færre smittes av influensa, reduseres også den umiddelbare risikoen for alvorlig sykdom og død som følge av influensa.

For å beregne antall influensarelaterte dødsfall per sesong, brukes avanserte matematiske modeller. Beregningene av antall influensarelaterte dødsfall gjøres først etter endt sesong, som går fra uke 40 på høsten til uke 20 det påfølgende år.

Ifølge FHI viser beregningene per sesong:

2016/17: Cirka 1700 dødsfall

2017/18: Cirka 1400 dødsfall

2018/19: Cirka 200 dødsfall

2019/20: Cirka 50 dødsfall

2020/21: Svært få, hvis noen dødsfall

Mer risikoutsatt

– Det ble kun påvist noen få typer luftveisvirus utover koronavirus hele vintersesongen 2020-21. Men dette endret seg høsten 2021, forklarer Hessevik Paulsen.

Da ble det blant annet registrert et større utbrudd av RS-virus hos småbarn.

Det påvises fremdele lite influensa i Norge, selv om det har vært en økning fra forrige sesong.

– Fordi det er lenge siden forrige store influensautbrudd i Norge, er immuniteten i befolkningen sannsynligvis lavere enn den pleier. Dette gjelder spesielt småbarna som i liten grad har møtt influensaviruset før.

Konsekvensen kan bli alvorlig.

Flere sykehusinnlagte barn

– Ved neste influensautbrudd er det forventet at mange barn blir syke, noe som også kan medføre flere sykehusinnlagte barn, sier Hessevik Paulsen.

FHI anbefaler influensavaksine til barn som har sykdommer som gjør at de er i en risikogruppe for alvorlig influensa. Om de ikke har fått vaksine ennå, er det ikke for sent, sier Hessevik Paulsen, og legger til at det fremdeles er for tidlig å avblåse vinterens influensautbrudd.

I en normal influensasesong kan sykdomsbyrden ved smitte føre til flere dødsfall og mange syke.

FRYKTER INFLUENSA: Dersom barn i såkalte risikogrupper blir smittet av influensa, uten at de har tatt vaksinen, kan det få alvorlige konsekvenser, ifølge FHI. Foto: Sara Johansson/NTB Scanpix

– Derfor er det årlige vaksinasjonskampanjer med tilbud om vaksine. De som har økt risiko for alvorlig sykdom, anbefales å ta vaksinen.

Hessevik Paulsen understreker at barn med risikotilstander og kroniske tilstander som hjertelidelser, nevrologiske lidelser, luftveissykdommer og diabetes, bør ta influensavaksinen.

FHI mener at for få av disse barna har fått vaksinen.

Barn utsatt

– Hvert 14. barn anbefales influensavaksine fordi de har en grunnsykdom som øker risikoen for alvorlig forløp av influensa. Likevel har bare åtte prosent av disse barna fått influensavaksine i år.

– Hvorfor er det slik?

– Årsaken til den lave vaksinasjonsdekningen blant disse barna er nok sammensatt. Noen har ikke kjennskap til at ens barn befinner seg i en risikogruppe. Det kan også være en oppfatning av at influensa ikke er så alvorlig, noe som iblant også kan gjenspeiles hos helsepersonell, sier Hessevik Paulsen.

Noen foreldre er også motstandere av vaksine eller skeptiske til dette.

Ifølge FHI tar flere av de som er i risikogruppene, eldre mennesker i særdeleshet, influensavaksine.

Utleverte vaksinedoser har økt kraftig og har enn fordoblet fra 2015/2016 til 2020/2021.

Feilaktig bilde

Normalt heter det at cirka 900 mennesker dør årlig som følge av influensa. Tallet er gjengitt i en rekke medier. Men ifølge FHI gir ikke det et eksakt bilde av situasjonen.

– Fordi influensa ikke har vært meldepliktig til FHI på samme måte som for eksempel koronavirus, har vi ikke fortløpende kunnet følge med på dødsfall som følge av influensa.

Tallet på rundt 900 dødsfall per år er et forskningsbasert gjennomsnitt med utgangspunkt i norske forhold, sier Hessevik Paulsen til TV 2.

Overvåkingssystemene for influensa er fremdeles i utvikling, og ifølge FHI mangler man fremdeles mer detaljert kunnskap om omfang av sesonginfluensaepidemiene.

– De er aldri like, så vi har ingen fasit, fastslår Hessevik.