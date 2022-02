Savnet i Danmark: – Vi vet ikke hvor vi skal lete

Danske Mia Skadhauge Stevn (22) har vært savnet siden søndag morgen. Videoovervåkning viser at hun skal ha satt seg inn i en mørk personbil.

Den 22 år gamle kvinnen er savnet etter en bytur i Aalborg natt til søndag.

Etter å ha vært sporløst borte i flere dager, har forsvinningssaken fått stor oppmerksomhet i danske medier.

Også flere norske medier har omtalt forsvinningen.

Etterforskningsleder Frank Olsen innrømmer til danske TV 2 at de ikke har mange spor å gå etter.

– Vi vet ikke hvor vi skal lete. Det er helt unormalt at hun ikke har gitt lyd fra seg på tre døgn, sier Olsen til danske TV 2 tirsdag morgen.

Frykter kriminell handling

Politiet frykter at Mia Skadhauge Stevn har blitt utsatt for en kriminell handling.

Et overvåkningskamera har fanget opp Mia som setter seg inn i en mørk personbil ved en Nettobutikk i Vesterbro klokken 06.09 søndag morgen. Bilen skal deretter ha kjørt sydover, fremkommer det i en pressemelding.

Kan være en pirattaxi

Politiet opplyser om at de ikke kan fastslå kjøretøyets merke, men de har en teori om at dette kan være en pirattaxi.

ETTERLYSES: Politiet etterlyser denne personbilen i etterforskningssaken. Foto: Nordjyllands politi

I pressemeldingen skriver politiet at de oppfordrer alle som kan ha sett noe til å ta kontakt med politiet.

– Vi er interessert i alle opplysninger. Selv små detaljer kan være viktig i en stor etterforksning, sier etterforskningsleder Frank Olsen i pressemeldingen.

Ifølge Jyllands-Posten har politiet allerede mottatt mellom 50-100 tips i forbindelse med forsvinningssaken. Politiet opplyser til den danske avisen at tipsene skal følges opp tirsdag i håp om et gjennombrudd i saken.

Ber borgere sikre overvåkning

Politiet ber samtidig alle som bor i Aalborg kommune om å sikre eventuell videoovervåkning.

– Har du overvåkning i bilen, utenfor huset eller et annet sted, som har opptak i tidsrommet 06.00 - 08.00 må det sikres for å unngå at det blir slettet. Jeg oppfordrer alle som har dette til å se gjennom opptakene og ringe oss, sier etterforskningslederen.