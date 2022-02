Aktor om IS-kvinnen: Passet barna mens ektemannen kriget for Islamsk stat

Islamsk stat er en av vår tids verste og mest brutale terrororganisasjoner. Mens terroristene drepte og voldtok tusenvis av mennesker, mener statsadvokat Geir Evanger at denne norske kvinnen også ble en viktig del av IS da hun reiste til Syria i 2013.

Statsadvokat Geir Evanger, Det nasjonale statsadvokatembete. Her i forkant av ankesaken om IS-kvinnen i Borgarting med oppstart 080222 Foto: Simen Askjer / TV 2

– Straffeansvaret bygger på hennes aktiviteter på hjemmebane som mor. Hun har tatt seg av barna, hun har stelt i huset, laget mat også videre, sier statsadvokat Geir Evanger til TV 2.

– Og dette gjorde at hennes ektemenn kunne delta i kamp?

– Ja, vi mener det. I hvert fall en av dem deltok i aktiv strid. Men vi mener også at dette har vært viktig for IS for å kunne bygge staten og sikre nye borgere, sier Evanger.

Den norske småbarnsmoren ble i Oslo tingrett i fjor dømt til 3 år og seks måneders fengsel for terror deltakelse i IS. Hun anket på stedet, fordi hun mener hun ble lurt og at hun ble holdt fanget mot sin vilje i Syria. I dag starter ankesaken mot henne i Borgarting lagmannsrett.

– Hva er det som har forandret seg siden behandlingen av denne saken i tingretten?

– Det er egentlig ingenting som har forandret seg. Både det faktiske og det juridiske er helt likt, så det eneste forskjellen er at vi nå har en dom fra tingretten og at saken er prøvd en gang før, sier Evanger til TV 2.

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus har ikke svart på TV 2 sine henvendelser mandag.

Det er satt av tre uker til saken i lagmannsrett.