Fra karantene til disk: – Kroppen min har endret seg, for jeg har ikke fått spist

For første gang i OLs historie skulle en mixed lagkonkurranse arrangeres. Der kom alt annet enn det sportslige i fokus. Fem kvinnelige hoppere fra fire nasjoner ble diskvalifisert, deriblant Anna Odine Strøm og Silje Opseth på Norges lag.

– Jeg er et ganske stort spørsmålstegn akkurat nå, jeg skjønner ingenting. Jeg hoppet med akkurat den samme dressen i dag som jeg gjorde under konkurransen lørdag, da var jeg inne på kontroll og fikk tommel opp, sier en knust Silje Opseth til norsk pressekorps etter rennet.

– Hva sier kontrollørene er galt med dressen?

– De sier at den er for stor. Jeg vet ikke helt hvorfor, for jeg er den samme og dressen er den samme, sier Opseth.

– Den ene dressen var for stor i kneet. Den andre var for stor på låret, opplyser landslagssjef for kvinnene, Christian Meyer.

Ifølge de norske jentene var prosedyrene i kontrollbuen helt annerledes i dag enn under normalbakkerennet lørdag.

– Jeg fikk beskjed om å stå på en annen måte enn vi har gjort før. Jeg synes det er litt rart at de endrer prosedyrer midt i et mesterskap, sier Opseth.

– Måltidsrytmen er borte

Anna Odine Strøm var den første av de norske jentene til å bli diskvalifisert. Altaværingen har sittet i karantene den siste uken etter at hun ble regnet som nærkontakt av kombinert-utøver Jarl Magnus Riiber.

– Jeg har ikke vært heldig med oppladningen, sier Strøm.

De som er definert som nærkontakter under OL må blant annet spise alle måltider på rommet. Strøm mener dette kan være noe av grunnen til at hun ikke oppfylte alle kravene i dresskontrollen:

– Jeg har vært i karantene hele tiden, min kropp har endret seg, for jeg har ikke fått spist omtrent, sier Strøm.

– Hvordan har du ikke fått spist?

– Jeg får ikke måltider med mindre jeg ber om det, de andre må hente mat til meg og jeg får ikke velge hva jeg spiser og hvor ofte. Måltidsrytmen er helt borte. Jeg har fått beskjed om å gjøre ting så likt som mulig, men det ble helt umulig, sier 23-åringen til TV 2.

– Hva tenker du om at dette skjer i et OL?

– Det er litt absurd, innrømmer altaværingen.

– En tragedie

Landslagstrener Christian Meyer varsler at han kommer til å ta en prat med kontrollørene i løpet av kvelden eller i morgen tidlig.

– Jeg syns det er en tragedie. Det er vondt og jeg har aldri vært borti lignende. De har håndhevet nye regler akkurat i rennet i dag og det er litt vanskelig å forstå, sier Meyer.

– Hvordan er det å se jentene så langt nede?

– Det er det som er verst. Jeg vet hvor hardt de står på for det her og så er det dette som blir utfallet, sier Meyer.

– Jeg har det vondt på vegne av hoppsporten. Det var ikke sånn det skulle bli. Vi må bruke tid og energi fremover på å finne ut hvordan vi skal sørge for at noe sånt aldri skjer igjen, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen.