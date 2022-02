Nettverk hjelper gravide dansker å flykte landet

Det er avdekket minst sju tilfeller der danske kvinner har reist ut av landet for å unngå at barnet deres blir tatt fra dem av myndighetene ved fødselen.

Den danske avisen Zetland har i en artikkelserie avdekket hvordan et nettverk hjelper mødre som frykter å bli fratatt barnet sitt på grunn av det myndighetene mener er manglende egenskaper. Kvinnene vil likevel beholde barna.

Fluktnettverket er en konsekvens av en praksis som har ført til at flere og flere barn blir bortadoptert mot foreldrenes vilje i Danmark. I 2016 skjedde det kun én gang, året etter var det tre, mens i 2020 og 2021 skjedde det med til sammen hele 59 barn.

Bosetter seg i andre land

Kvinnene rømmer hjemmefra i hemmelighet og føder isteden på sykehus i Polen, Norge eller Tyskland hvor de bosetter seg, kommer det fram i artiklene.

Lars Christensen er en av dem som hjelper kvinner som frykter at myndighetene skal ta fra dem barnet sitt.

Han setter dem i kontakt med «de rette menneskene». Christensen er et av leddene som fører til at disse kvinnene føder barnet sitt i et annet land, og starter et nytt liv der.

Nytt regelverk

Samtidig er det ny lovgiving på vei som skal gjøre det enda lettere å tvangsinnhente og bortadoptere barn, også før de er født.

VIL HA NYTT LOVVERK: Sosialminister Astrid Krag. Foto: Wikimedia Commons

Sosialminister Astrid Krag sier myndighetene ikke vil ettersøke og frihetsberøve kvinner som skulle velge å flytte ut av Danmark. Hun mener imidlertid flukt er en dårlig måte å løse problemet på.

– Å rømme fra dem som forsøker å hjelpe sine barn til et annet land hvor man ikke har familie, venner eller nettverk, er i mine øyne en veldig dårlig løsning. Dette er uendelig trist for barna, sier hun til Zetland i en kommentar.

Lars Christensen mener på sin side at kvinnene gjør det beste for både seg selv og det kommende barnet.

– Nå har jeg hørt Astrid Krag si at det er egoistisk at de reiser, og der vil jeg svare at de bare leter etter kvalifisert hjelp, avslutter Christensen.