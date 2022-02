Kanariøy satser på «vulkanturisme»

Det ødeleggende vulkanutbruddet på kanariøyen La Palma kan vise seg å være en gullmine for et av de fattigste områdene i Spania.

Flere ansatte i turistbransjen på La Palma planlegger nå å ta kurs i vulkanologi. Målet er å kunne lede guidede vulkanturer på øya som opplevde sitt største utbrudd i september.

STORT UTBRUDD: La Palma opplevde det største utbruddet på flere tiår i september. Foto: @DEFIS_EU

Økt etterspørsel

Landskap av størknet lava, og gasser som enda siver ut av krateret tiltrekker turister til øya, som selv ønsker å se kjølvannet av et utbrudd som varte i 85 dager.

FOREVIGER FENOMENET: En turist lar seg forlokke av utbruddet. Foto: Borja Suarez

Etterspørselen etter guidede vulkanturer har økt, og myndighetene investerer tungt i å promotere La Palma for å gjenoppbygge økonomien. Øyen er en av de mindre besøkte av de turismeavhengige Kanariøyene.

Lokalbefolkningen og myndighetene positive

Virksomheten blomstrer allerede for tour-selskapet «Get Holidays», som driver en 11-timers tur rundt vulkanen for turister fra den nærliggende øya Tenerife.

Med en prislapp på 125 euro per hode, er rundt 150 turister i uken på La Palma for en generell omvisning av vulkanen.

Pedro Hernandez er vulkanolog for myndighetene, og har arbeidet tett med vulkanen både før og etter utbruddet offisielt var over. Han er positiv til å slippe turistene fritt på øya.

VULKANIST: Pedro Hernandez er vulkanist, og håper flere vil besøke øyen etter utbruddet. Foto: Borja Suarez

– Hvis det er godt forvaltet, kan dette være en svært viktig mulighet for La Palma som turistattraksjon, en økonomisk motor, og rikdomsleverandør hvis ting gjøres riktig, sier Hernandez til nyhetsbyrået Reuters.

Millionplan

Spanske myndigheter la forrige uke frem en plan med en prislapp på 9,5 millioner euro.

Pengene skal eksplisitt brukes til promotering av La Palma som turistdestinasjon, med fokus på vulkanvandringer.

Allerede i første måned av 2022 har de sett en oppsving i antall besøkende.

OPPSVING I BESØKENDE: Flere turister tok turen til øya i januar for å se utbruddet på nært hold Foto: Borja Suarez

– Jeg har sett mange folk som går rundt her for å se asken og den størknede lavaen på så nært hold som mulig. Dette er definitivt med på å sette La Palma på kartet, sier den danske turisten Tina Jansen.

Nå håper Spania at lettelser i koronarestriksjoner rundt om i verden, sammen med promotering av øyen, vil gjøre at flere får øynene opp for stedet og velger å ta turen dit.