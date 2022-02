Blir lei seg over kommentar fra Isak: – Opplevde det som litt ufølsomt

«Farmen kjendis»-finalen nærmer seg med stormskritt, og konkurransen mellom deltakerne har virkelig tilspisset seg.

I tirsdagens episode var det Øyunn Krogh (25) som ble valgt som storbonde, og er dermed den første som er sikret en plass i finaleuken.

– Det er helt vilt. Jeg får gåsehud, sier Krogh når programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) avslører hvem utslåtte Ingrid Simensen (28) valgte som storbonde.

– Det her er helt krise

Fra start hadde deltakerne inngått en avtale om å velge de som ankom gården, enten fra «Torpet kjendis» eller utfordrere, som førstekjempe.

Når de får vite at det er Marna Haugen (40) som ankommer, blir de mannlige deltakerne i ekstase, mens damene frykter for sin plass på gården.

– Det her er helt krise. Jeg har gitt mitt ord til fellesskapet om å velge den som kommer inn som førstekjempe. Det verste som kunne skje var at det var en dame, sier Krogh i episoden.

STORBONDE: Øyunn Krogh er denne ukens storbonde i «Farmen kjendis». Foto: TV 2/Espen Solli

Dersom 25-åringen holder avtalen, betyr det at det blir nok en dametvekamp, og at mennene er sikret en plass i finalen.

– Jeg kom ordentlig godt overens med Marna. Det var veldig hyggelig på den måten. Vi hadde samme oppfattelse av virkeligheten og litt lik måte å se og tenke på, forteller Krogh til God kveld Norge.

Mange uker med psykisk påkjenning

Selv om hun synes Haugen var et godt tilskudd til gruppen, er det tydelig at Krogh syntes det var kjipt å måtte sende enda ei dame ut i kamp.

– Nå har det vært jentekamp i tre uker allerede, og jeg har selv vært utsatt hver eneste uke. Det har vært mange uker med psykisk påkjenning. Det har vært ganske tøft, og jeg vet at de fleste damene var i samme posisjon som meg. Jeg følte veldig med dem, da jeg skjønte at det ble en jentekamp, forteller Krogh.

VANT: Marna Haugen vant mot Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og Ole Martin Alfsen i finalen av «Torpet kjendis». Foto: TV 2/Alex Iversen

I episoden legger ikke de mannlige deltakerne skjul på at de er svært fornøyde med at det var ei dame som ankom. Flere av de kvinnelige deltakerne mener oppførelsen er ufin og ufølsom.

– Da de, bokstavelig talt, feiret som de gjorde, og jentene ble veldig lei seg, så var det veldig lite hyggelig å se på. Det gjorde det enda mer komplisert, forteller Krogh.

Skappel eksploderte

En annen som reagerer sterkt på oppførselen til de mannlige deltakerne er Dorthe Skappel (59).

– Det første Isak gjorde var å gå bort til Sophie, slå henne på armen og si: «Det er bare å gratulere». Mange av guttene blir ufin i oppførselen. Jeg bare eksploderte, forteller Dorthe Skappel i episoden.

Videre ser man at Skappel hiver fra seg oppvasken i sinne, før hun forlater området.

Se video under.

En annen som også blir tydelig opprørt er Sophie Elise Isachsen (27). Hun blir svært lei seg over kommentaren til Isak Dreyer (28), og frykter at hun må ut i kamp.

– Sånn som vi hadde avtalt det, så betydde det at vi måtte i kamp, og det var jeg veldig sikker på at kom til å bli meg, forteller Isachsen til God kveld Norge.

– Det tok ikke to minutter engang, før guttene var sånn: «Nå er vi i finalen, gratulerer. Det suger å være dere», forteller hun videre.

Selv om hun forstod at Dreyer ikke mente noe vondt med det han sa, sier hun i episoden at hun ble opprørt der og da.

– Hadde det vært hvem som helst andre som hadde sagt det, så hadde jeg ikke brydd meg så mye. Men at det kommer fra Isak som jeg virkelig har kommet nær her, gjort mye for og stått bak i alle ting han har gjort, sier hun i episoden.

LEI SEG: Sophie Elise Isachsen blir lei seg over kommentaren og reaksjonen til Isak Dreyer, når de innser at det mest sannsynlig blir tvekamp mellom damene. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Opplevde det som litt ufølsomt

– Jeg skjønner at han ikke mente noe med det, og jeg skjønner at det skjedde fort. Men det er uansett jeg som sitter igjen alene og er lei meg, forteller hun videre.

Senere i episoden ser det dog ut til at de rydder opp i konflikten, og Isachsen forteller at hun fikk en unnskyldning av Dreyer.

– Jeg vet at Isak er en så fin og god person, og at den kommentaren ikke var ment som noe annet enn en spontant reaksjon. Det hadde ikke noe med meg å gjøre. Det var ikke slemt, egentlig. Men jeg opplevde det som litt ufølsomt der og da, forteller hun.

– Det tok ikke så langt tid, så sa han unnskyld og at han ikke mente det. Det vet jeg jo at han ikke gjorde. Jeg bare trengte en person i det øyeblikket som backet meg litt. Da jeg ikke fikk det, ble jeg ganske lei meg, men det går bra nå, forteller hun videre.

Det har lenge vært spekulert i om det er noe romantisk mellom Isachsen og Dreyer. I dagens episode forteller Isachsen at hun har fått følelser for «Norges tøffeste»-vinneren.



Fullstendig kaos

Haugen forteller til God kveld Norge at også hun merket at damene ble svært stresset da hun ankom gården.

– Det var fullstendig kaos da jeg kom. Det jeg opplevde var at jentene ble knust, fordi nå blir det nok en jentekamp. Mens guttene begynte å brife noe i helsike på at «nå er alle vi i finaleuken», forteller hun videre.

Om det er damene eller mennene som må ut i tvekamp, gjenstår å se.