Trusselen fra Meta: – Noen kan oppdage at de har bygget et luftslott

Meta truer med å stenge blant annet Facebook og Instagram, hvis de ikke får lagre data fra brukerne på servere i USA. Teknologieksperter tror at det hele bare er et forhandlingsutspill for å presse EU.

– Usannsynlig

Journalist og influenser Ingeborg Senneset sier til TV 2 at også hun har liten tro på at vi våkner en morgen med blanke skjermer.

– Jeg synes det virker utrolig usannsynlig, men man kan selvsagt bli overrasket. Jeg tror ut fra et økonomisk perspektiv at et gigantisk marked som Europa, ikke har reell risiko for å bli stengt ned, sier hun.

Hun forteller at det også at det vil være problematisk omdømmemessig for dem.

– Er det noe vi vet, er det at brukere forsvinner fort dersom produktet ikke er brukervennlig. Andre aktører vil da stå i kø, og det er slett ikke sikkert brukerne kommer tilbake til utgangspunktet. Det vil nok være med i Metas vurderinger.

– Hverken plan eller ønske

Metas trussel om å stenge Facebook og Instagram i Europa kom fram i den siste kvartalsrapporten fra selskapet.

TV 2 har vært i kontakt med Camilla Nordsted i Facebook Skandinavia som avviser at selskapet har planer om å trekke seg ut at Europa.

– Vi har absolutt ingen planer eller ønsker om å trekke oss ut fra Europa, men det er en realitet at Meta og andre selskaper og organisasjoner er avhengig av dataoverføring mellom EU og USA for å drive globale tjenester, skriver hun i en SMS til TV 2.

De gjeldende avtalene som per nå muliggjør dette, er under gransking i EU.

Problematisk med plattform man ikke eier selv

Hvis plattformene til Meta mot formodning skulle bli stengt, kan man leke seg med tanken, forteller Senneset.

– Det er et en del som baserer virksomheten på rekkevidden Instagram gir. Det vil potensielt sett være dramatisk hvis Instagram stenger. Denne bransjen har et ganske snevert publiseringsvindu, som er en plattform de ikke selv eier.

Det er likevel noen som har alternative ben å stå på, som for eksempel podkast, poengterer hun.

Til tross for at Senneset har liten tro på en stenging av plattformene, mener hun at diskusjonen er interessant i seg selv.

Luftslott

– Enkelte kan tenke over hvilken posisjon de har. Hvis du er interiørinfluenser, har du et pent hjem og mange følgere. Hvis du ikke har følgere, har du «bare» et pent hjem. Det er begrenset hvor mange annonsører som et interessert i pene farger uten en plattform, sier hun.

Hun spør seg hvilken inntekt og hverdag som baserer seg på at det er pent hjemme.

– Noen vil kanskje oppleve at de har bygget et slags luftslott, og da snakker jeg ikke kun om interiør. Alle som lever av å promotere produkter eller seg selv, vil kunne oppleve at boblen sprekker i øyeblikket de kanalen stenger.

– Det ville nok en del annonsører merke også. At de har satset på noe som er svært skjørt, sier Senneset.

Et tveegget sverd

– Hvordan tror du folks mentale helse hadde blitt påvirket om Instagram forsvant?

– Nå er sosiale medier et tveegget sverd. Det er riktig at mange blir påvirket negativt av sosiale medier, samtidig er det mye positivt, som kontakt og relasjoner som opprettholdes over avstand og under vanskelige forutsetninger som for eksempel en pandemi.

– Men verken de positive eller negative sidene vil forsvinne ved at plattformene går i sort. Brukere vil emigrere til andre plattformer, sier influenseren.

Hun peker på at blogger som før var åpne, nå finnes på lukkede kontoer på Instagram.

– Tiktok er allerede i gang. Og slik fortsetter det. Så lenge ungdom sliter, vil det boble opp der de oppholder seg digitalt. Å stenge en konto eller en plattform løser ikke et problem, det flytter det, mener Senneset.

Hun påpeker at Facebook og Instagram har vist at de ikke er de beste til å ta ansvar for unge sin psykiske helse.

– Jeg tror ikke vi kan ta utgangspunkt i at det blir bedre eller verre. Det vil kreve at en del voksne og pressen beveger seg over på andre plattformer for å få innsikt i hva som foregår.

– Behov for klare regler

Nordsted i Facebook skriver til TV 2 at Facebook, som alle andre virksomheter, har fulgt europeiske lover og regler.

Hun sier videre at både Meta og flere titalls andre selskaper følger situasjonen tett, og vurderer hvilken påvirkning det får på tjenestene deres i Europa.

– Vi er avhengige av standardkontraktsklausuler og tilhørende databeskyttelse for å kunne drive global forretning. Helt grunnleggende er det behov for klare, globale regler for beskyttelse av transatlantiske dataoverføringer på lang sikt, skriver hun.