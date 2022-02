Anna nekter å la seg evakuere fra hjemmet ved fronten

Den lille byen Novooleksandrivka ligger helt opptil frontlinjen nordøst i Ukraina. De fleste sivile har forlatt byen i frykt for å havne midt i kryssilden i tilfelle en Russisk invasjon av landet. Men ikke alle.

– Når det ikke skytes, går det an å være ute å jobbe. Men når de skyter må vi gjemme oss inne, sier Anna Pylypvina til nyhetsbyrået AP.

RISIKOSONE: Anna Pylypivna bor like utenfor landsbyen Novooleksandrivka i Øst-Ukraina. AP Photo Foto: Vadim Ghirda

Dette er ikke noe sted for sivile. Pylypivna er en av få innbyggere som har nektet å dra. Hun har bodd her hele livet og har valgt å bli igjen hjemme, til tross for at hun ikke har tro på en umiddelbar løsning på konflikten.

Skyting og granatangrep

Kampene har pågått i årevis i regionen. Prorussiske militser og ukrainske soldater skyter mot hverandre, og slik har det vært siden annekteringen av Krim i 2014.

Skulle Russland invadere Ukraina, er det aller mest trolig at det er her det vil skje. Og det vil bli blodig.

UROLIGE: Familien er urolig for bestemoren som bor alene ved fronten. Foto: Vadim Ghirda

– Hva jeg vil? Jeg vil at krigen og alt bråket skal slutte. Men dette er langt fra over, sier hun.

Slektningene hennes er urolige for henne. Hun forteller at de ringer henne to ganger daglig for å sjekke om hun er ok.

– Jeg har forandret meg på grunn av krigen. Jeg har blitt gammel, og jeg har mange sykdommer. Jeg var til og med innlagt på sykehus på grunn av et infarkt, sier hun.

SYK: Anna Pylypivna forteller at krigen har slitt på henne, men at hun er glad for hver dag hun overlever. Foto: Vadim Ghirda

– Hvis jeg overlever dagen, er alt bra. Jeg håper jeg ikke bli skutt. Det var nære på da en granat eksploderte her, sier Pylypivna. Hun henviser til et granatangrep natten før.

Ukrainske soldater i området kaller Pylypivna for bestemor. En soldat som kaller seg «Skald» forteller at de sjekker innom den eldre kvinnen av og til.

BESØK: De ukrainske soldatene i området sjekker innom kvinnen de kaller «bestemor». Foto: Vadim Ghirda

– Hagen til «bestemor» blir ofte truffet, og i går trodde jeg det var over for henne. Jeg trodde hun var blitt drept. Det er ikke trygt her. Jeg spøker av og til med at vi soldater har masse beskyttelsesutstyr, mens de lokale ikke har noe.

– Det er ingen garanti for at de lokale ikke blir skutt ved en feiltagelse, sier han.

JOBBER: Anna benytter tiden det er rolig til arbeid i hagen. Når det skytes må hun holde seg inne. Foto: Vadim Ghirda

Soldatene har heller ingen tro på at situasjonen vil bli løst innen kort tid, selv om det foregår intens diplomatisk arbeid mellom partene.

Kreml krever garantier for at Ukraina ikke blir Nato-medlem, noe både Ukraina og Nato ikke vil gi.

Flere samtaler

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han regner med å arrangere et toppmøte med Russland, Frankrike og Tyskland innen kort tid.

Uttalelsen kom dagen etter at den russiske presidenten Vladimir Putin og frankrikes president Emmanuel Macron møttes og ble enig om videre samtaler.

Samtidig flytter Russland tropper mot den ukrainske grensen, noe som kan være tegn på at de forbereder seg på en invasjon. Nato svarer med å ruste opp militær tilstedeværelse i Baltikum og Middelhavet.

Over 14.000 personer er drept i kampene mellom separatister og ukrainske soldater siden 2014.