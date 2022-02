Rev ned kjøkkenvegg – se den enorme forskjellen

Rekkehuset hadde et langt smalt kjøkken og en lang smal spisestue. Forskjellen ble enorm da Tid for hjem rev ned veggen mellom rommene.

Joacim (39) og Rebekka (37) Agledal syntes planløsningen i leiligheten var dårlig. Det lange smale kjøkkenet var mørkt og trangt, og lite hyggelig å være på. Innredningen fra 80-tallet var heller ikke med på å trekke opp inntrykket.

– Det føltes som å være på en evig hyttetur, sier paret.

Da de kom tilbake til leiligheten etter fire dager, var den totalforandret. Tid for hjem hadde fjernet veggen mellom kjøkken og spisestue, og innredet det hele i lyse duse farger. Fra det praktiske kjøkkenet har man nå utsikt til verden og til spiseplassen.

– Dette ble en helt annen romfølelse – et helt nytt hjem, sier Joacim når han får se resultatet.

FØR: Lang smal spisestue. ETTER: Veggen revet og rommet er stort og luftig. FØR: Det gamle kjøkkenet var som en evig hyttetur. ETTER: Praktisk nytt kjøkken med stor øy.

Designer dukket opp på krykker

Det var en strevsom uke for designer Jon Eliasson, som hadde skadet seg og måtte bruke krykker. Jon er en sportslig type med en grei fotballkarriere bak seg. Han elsker fotball og har spilt jevnlig i alle år. Men i den siste kampen gikk det galt.

– Under en fotballkamp ble jeg taklet i ryggen. Da gikk korsbånd og menisk til fotballhimmelen. Min største fritidsinteresse i 45 år fikk en brå slutt, forteller Jon.

SKADET: Designer Jon Eliasson må gi opp fotballen. Foto: Pandora Film/TV 2

Det har vært en tøff tid for den svenske designeren som har måttet gjennom mye etter den stygge taklingen. Heldigvis står det bra til nå.

– Etter to operasjoner og tre måneder på krykker, er jeg nå helt rehabilitert. Nå leter jeg etter en ny sport å satse på. Full fart fremover!, sier Jon.

Designer Jon Eliassons oppskrift til det nye rommet

Jon Eliasson er en erfaren interiørarkitekt og produktdesigner, og har laget mange prosjekter sammen med Tid for hjem.

– Det handler om å skape møter mellom mennesker – det er det god innredningsarkitektur dreier seg om, sier han.

– I dette rommet er det nå kontakt mellom spiseplass og matlagingsplass, og her er ikke lenger forstyrrende elementer i innredningen som distraherer.

Her er noen av Jons grunnideer, og hvordan de ble anvendt i dette rommet:

Skap kontakt. Bort med veggen mellom kjøkken og spisestue. Det skaper kommunikasjon og bringer inn luft, lys og utsikt.

Rydd i linjene. Når veggen er revet, oppstår det en krok der det tidligere hadde vært dør fra gang til kjøkken. Her blir det satt opp en lettvegg og ny dør, slik at hele den store veggen har en rett linje.

RYDDIG VEGG: Ingen kroker, men en slett vegg med integrerte hyller. Foto: Pandora Film/TV 2

Bruk få materialer og en avstemt fargepalett. Fargene her er mørk grå, varmgrå, sandfarge og blek rosa. En lys lett fargepalett valgt for å passe huseiernes smak. Materialene er malte flater, stein, mur på den nye veggen, samt detaljer i eik. Eiken finnes på gulv, dør, hyller og møblement.

FÅ MATERIALER: Eik går igjen i mange av innredningsdetaljene. Foto: Pandora Film/TV 2

Noen myke elementer i form av rustfargede puter på liten sittebenk i kjøkkenet, og gardiner i lys varm rosa.

Praktiske tips

Lysne furupanel ved hjelp av interiørbeis:

Mørkt tungt og gulnet furupanel stod ikke høyt på ønskelisten hos verken huseierne eller designer Jon. Men taket var av god kvalitet og helt i orden, så det var egentlig ingen god grunn for å fjerne det, eller lage et nytt tak.

Valget falt derfor på å bruke interiørbeis for å lysne furupanelet, og få det til å henge bedre sammen med alt annet i det nye i rommet.

LYSNET PANEL: Slik ble det gamle furutaket etter to behandlinger. Foto: Pandora Film/TV 2

Interiørbeisen påføres på et par bord av gangen, i hele lengderetningen, og strykes så av med tørr klut. Det er viktig å stryke av før beisen tørker.

Husk at det gjerne er varmt oppe under taket, så tørkeprosessen skjer ganske raskt. Dersom du ønsker større effekt kan du, etter at alt er ordentlig tørt, gjøre det hele en gang til.

Lage murvegg ved hjelp av fliselim:

Den nye store veggen ble kledd med gipsplater, sparklet og pusset. Designers ønske var at den skulle se ut som en murvegg, slik at den hang sammen med peismuren rundt hjørnet.

For å få til det ble det brukt fliselim. Veggen ble først primet. Deretter ble hele veggen dekket med fliselim som altså ser ut som mur når den er tørket.

MURFINISH: Fliselimen blir seende ut som en murvegg. Foto: Pandora Film/TV 2

Påfør flislim ved hjelp av store sparkelspader, og jobb med overflaten slik at den får det utrykket du ønsker. Du kan også gå over med en fuktig gresskost før limet tørker, dersom det gir et utrykk du liker.

For å beskytte veggen og tette porene ble det til slutt brukt en impregnering.

Trives i nytt allrom

Nå har Joacim og Rebekka, sammen med sin tre å gamle datter Erle, levd i det nye allrommet i flere måneder. De var innstilt på at den gamle kjøkkenveggen skulle rives, men var det noe som overrasket dem, da de så det endelige resultatet?

– Det var langt bedre enn forventet. At den grå veggen var blitt flush, og at det var gjort plass til en liten matbod, samt de innfelte hyllene, var løsninger vi aldri hadde kommet på selv. Det var et skikkelig «aha», når det gjelder hvordan gjøre ting smart, sier Joachim.

Ellers forteller han at de trives, og at det har vært gøy å ha middagsgjester her. Alle samles rundt øyen, og unger kan herje i stuen.

FLERBRUKSØY: Øyen egner seg til både hjemmekontor og matlaging. Foto: Pandora Film/TV 2

– Jeg sitter faktisk også mye på øyen og jobber. Det er her laptopen havner. Og så drikker jeg mye kaffe her. Det er et fint sted å sitte, legger han til.

Familien har ingen planer om å forandre på noe av det som ble gjort under oppussingen.

– Selv om beslutninger ble tatt av andre, føles dette som hjemmet vårt, avslutter Joacim.

