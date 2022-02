Curlingekteparet til OL-finale

Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten gikk seirende ut av semifinalen mot Storbritannia. Dermed er curlingparet klar for finale i mikspar.

Semifinalen endte 6-5 til Norge over Storbritannia. Finaleplassen sørger for at duoen er sikret en bedre medalje enn det de fikk i Pyeongchang-OL i 2018.

Kristin Skaslien og Kjetil Jansrud var Norges flaggbærere under åpningsseremonien. Foto: DAVID W CERNY

Da endte de opp med bronsemedalje.

Bruce Mouat og Jen Dodds ledet store deler av semifinalen, men Norge sikret seg ledelsen med tre poeng i 6. omgang. Etter at britene utlignet, avgjorde Skaslien hele med sistestein i den 8. og siste omgangen.

Onsdag venter italienske Stefania Constantini og Amos Mosaner, som vant alle sine ni grunnspillkamper og knuste Sverige 8-1 i sin semifinale.

Det norske curlingekteparet sikret 2.-plass i grunnspillet med seier i sine fem siste kamper, men de fikk en tung start på semifinalen på det britiske laget de slo klart søndag.