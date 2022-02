Malene Pedersen (25) mistet eggstokken etter sykehustabbe

Influenser Malene Pedersen (25) bor for tiden i Istanbul sammen med samboer og fotballspiller Fredrik Gulbrandsen (29).

Rett over nyttår la hun ut et åpenhjertig Instagram-innlegg om at det siste året ikke har vært så enkelt som hun har fremstilt det som i sosiale medier. Pedersen har nemlig fått diagnosen Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) – et syndrom som fører til at man er i hormonell ubalanse.

Men det var først da hun endte opp på sykehus i Norge at det gikk galt.

Mistet mensen

Det første symptomet hun la merke til var knyttet til syklusen hennes, da menstruasjonen uteble.

– Syndromet er veldig komplekst og rammer forskjellig fra person til person. Hos meg ble det tydelig da jeg ikke fikk mensen i det hele tatt, sier Pedersen til God kveld Norge.

Mens mange med diagnosen PCOS får økt hårvekst, opplevde Pedersen det motsatte, nemlig hårtap. Hun fikk i tillegg mye akne.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) PCOS kjennetegnes ved at man har flere væskefylte cyster i eggstokkene. Cystedannelsen fører til at eggstokkenes funksjon ikke går som den skal, som igjen gir hormonforstyrrelser. Symptombildet består av økt nivå av mannlige kjønnshormoner, unormal hårvekst, kviser, uregelmessig eller manglende menstruasjon, nedsatt fruktbarhet og overvekt. Det er også økt risiko for type 2-diabetes, da hormonkontrollen av insulin er dårligere. Kilde: NHI.no

Privatsykehus i Istanbul

Da hun sluttet på p-piller for ett og et halvt år siden og menstruasjonen aldri kom tilbake, oppsøkte hun hjelp.

Hun dro på et privatsykehus i Istanbul, og ble fortalt av legen at hun hadde polycystiske eggstokker.

I februar 2021 opplevde hun enorme smerter og oppsøkte igjen sykehuset i Istanbul. Legen kunne fastslå at hun hadde en vridning på den ene eggstokken.

Pedersen ble da operert samme dag, og eggstokken ble reddet. Hun opplevde både legen og sykehuset i Istanbul som veldig flinke, og føler selv at hun fikk god hjelp.

Men situasjonen skulle vise seg å bli verre noen måneder senere.

Følte seg oversett

Da vinteren kom, skulle Pedersen hjem til Norge på ferie. Hun satt på flyet da hun plutselig fikk store smerter, som hun kjente igjen fra da hun fikk sin første vridning på eggstokken.

– Jeg dro rett på legevakta der jeg fikk beskjed om å vente. Jeg tror jeg satt der rundt fire timer før vi dro hjem. Etter hvert måtte vi overtale en ambulanse til å komme, hevder 25-åringen.

Når Pedersen ankommer akutten på Ahus, opplever hun å ikke bli tatt på alvor. Hun får beskjed om at alt er i orden, og at hun bare må ta tiden til hjelp.

SYKEHUS: Malene Pedersen lå på sykehuset tre døgn i desember 2021. Foto: Privat

– Jeg følte meg overkjørt og oversett. Alt tok ekstremt lang tid, og jeg merket godt at jeg ikke ble prioritert. Jeg følte også at det var feil at jeg lå der, og at jeg ikke burde bruke deres tid, uttrykker Pedersen.

Tre døgn på sykehus

Pedersen hevder at hun flere ganger opplyste legene om eggstokkvridningen, og at hun ba dem sjekke nøye etter.

Først etter tre døgn på sykehuset, er det en tredje gynekolog som undersøker Pedersen. Da oppdager hun at noe ikke stemmer. Den ene eggstokken har mistet blodtilførselen.

– Hun mister masken og knekker liksom litt sammen. Da ringer hun med en gang en gynekolog til, og begge ser det øyeblikkelig, sier Pedersen.

Hun blir sendt på operasjonsstua med det samme, men det viser seg å være for sent.

– Jeg tenkte: «Jeg er jo i trygge hender, jeg er jo på Ahus». Man skal jo være stolt over norsk helsevesen. De er veldig flinke, så man føler at man skal kunne slappe av og tenke at de har kontroll, sier Pedersen til God kveld Norge.

Beklager feilen

Direktør for Kvinneklinikken ved Ahus, Pernille Schjønsby, bekrefter Pedersens historie, og sier at den er tatt til etterretning.

– Kvinneklikken på Ahus har behandlet hendelsen i det interne kvalitetssystemet for å lære og hindre at tilsvarende skjer igjen. Tilbakemeldinger fra pasienter gir oss mulighet til å bli bedre. Kvinneklinikken har som mål å gi god og forsvarlig behandling til alle våre pasienter, og vi beklager at denne feilen oppstod, skriver direktøren i en e-post til God kveld Norge.

De ønsker ikke å kommentere en enkeltpasient i media utover dette, men viser til muligheter for klagebehandling.

Død eggstokk

Som følge av at det tok tid for legene å oppdage eggstokkvridningen, og den stansede blodtilførselen, ender Pedersen med å miste den ene eggstokken.

– Det var tydelig at den hadde vært død sikkert i et døgn da, sier Pedersen.

Hun er i dag litt bekymret over å ha mistet én eggstokk, særlig med tanke på å en dag skulle bli gravid.

– Det kan være en litt større utfordring. Det er det ingen tvil om, sier hun.

Kvinner med PCOS har nemlig, ifølge Legeforeningen, økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap.

Videre håper Pedersen at helsevesenet kan lære av hennes historie, slik at noe lignende ikke skjer igjen.

– Det er viktig at vi som sitter med slike erfaringer deler, slik at man kan skape bevissthet rundt dette, og med det en endring, sier Pedersen.