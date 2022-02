Den utrolige suksesshistorien: – Ingen i familien ville at jeg skulle bli fotballspiller

Se Burnley-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra kl. 14.30!

For to uker siden skapte Sadio Mané historie.

Liverpool-vingen scoret den avgjørende straffen da Senegal vant sitt aller første Afrikamesterskap.

Tidligere har 29-åringen vunnet både Premier League og Champions League med Liverpool. I tillegg har han fått individuelle utmerkelser. Han var toppscorer i Premier League i 18/19-sesongen og årets afrikanske fotballspiller i 2019.

Men at Sadio Mané ble fotballspiller i det hele tatt, var mot alle odds.

– Oddsen mot ham var overveldende

Fra en allerede fattig bakgrunn i en liten og ukjent landsby ved navn Bambali i Senegal, gikk det tidlig fra vondt til verre for unge Sadio Mané.

Bare syv år gammel fikk han beskjeden om at hans far hadde gått bort, kommer det frem i dokumentaren «Made in Senegal», en film om Manés liv.

– Vi skulle til å spille på banen, da et søskenbarn kom bort til meg og sa «Sadio, faren din har gått bort.» Jeg svarte «Åh, virkelig?» Jeg tenkte at han tullet, jeg kunne egentlig ikke begripe det. Han hadde hatt magesmerter, men fordi det ikke var noe sykehus prøvde vi tradisjonell medisin. De tok ham til en landsby, og han døde der, forteller Mané i dokumentaren.

FRA FILLER TIL RIKDOM: Sadio Mané gikk fra å ha omtrent ingenting til å bli en av Europas og Afrikas største profiler. Foto: PETER POWELL

Noe form for profesjonell fotball var heller ikke å se på milevis for innbyggerne i Bambali. I 2019 ble fotballjournalist Oliver Kay sendt av The Athletic til landsbyen for å undersøke Manés bakgrunn.

– Den nærmeste byen var tre timer unna. Hovedstaden, Dakar, er syv timer unna. Barna der klatrer over den lokale brønnen og jager kyllinger. Det var ikke et hint av et profesjonelt treningsoppsett eller akademi. Oddsene som sto mot ham var overveldende, sa Kay til CNN Sport.

Den syltynne sjansen for å ende opp som fotballspiller ble ikke særlig mye bedre av hans egen families holdning til den usannsynlige drømmen.

I «Made in Senegal» sier Mané at han aldri hadde spilt fotball om det var opp til familien.

– Ingen i familien min ville at jeg skulle bli en fotballspiller. De hadde aldri latt meg gå, ikke i min livstid.

HISTORISK: Sadio Mané ble historisk med Senegal da de vant Afrikamesterskapet. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

Som 15-åring rømte han derfor hjemmefra. Klokken seks om morgenen tok han bussen til Dakar, i et forsøk på å følge drømmen i hovedstaden.

Familien var svært bekymret for ham. Til slutt klarte de å spore ham opp, og få ham tilbake til landsbyen.

– Det var den verste dagen i mitt liv. Jeg følte hat for familien min, sier Mané.

Fra Senegal til England

Senegaleseren ble med tilbake til landsbyen, men på betingelsen at han kun trengte å være ett år til på skolen før han fikk følge drømmen om å bli fotballspiller.

Etter hvert fikk han tillatelse til å reise til Dakar med sin onkel. I hovedstaden ble det utført prøver for å plukke ut Senegals beste fotballtalenter. I et intervju med Goal beskriver Mané opplevelsen.

– Jeg kommer aldri til å glemme det, og det er morsomt nå, det var en eldre mann der som så på meg som om jeg var på feil plass. Han spurte meg «er du her for testen?» Jeg svarte at det var jeg. Så spurte han «med de skoene? Se på dem. Hvordan kan du spille i dem?»

– De var dårlige, skikkelig dårlige. Opprevet og gamle. Jeg fortalte ham at jeg kom med det beste jeg hadde, og jeg ville bare spille for å vise frem meg selv. Når jeg gikk på banen, kunne du se overraskelsen i ansiktet hans.

– Han kom til meg og sa «jeg velger deg med én gang. Du spiller på mitt lag.»

HJEMKOMST: Tirsdag var Sadio Mané tilbake i Dakar for å bli gratulert av president Macky Sall for AFCON-gullet. Foto: SEYLLOU

Derfra gikk Mané gjennom fotballakademiet Génération Foot i Dakar, før han til slutt ble hentet til Europa og franske Metz i 2011. Der ble han i ett år før Red Bull Salzburg sikret signaturen hans.

To år senere tok senegaleseren sine ferdigheter til Premier League, da han ble solgt til Southampton. Han imponerte såpass på den engelske sørkysten at det kun var et spørsmål om tid før en av verdens største klubber kom til å snappe ham opp.

Liverpool banket på døren.

Medaljene renner inn

– I dag er en stor dag. Jeg er veldig glad for å signere for en av Europas største klubber, lød det fra Mané da han signerte for Merseyside-klubben i 2016.

29-åringen har vist seg å være en av Premier Leagues store signeringer. Sammen med Roberto Firmino og Mohamed Salah har han lenge vært del av en av fotballverdens farligste fronttrioer.

Siden lynvingen skrev under for Liverpool for seks år siden, har «The Reds» nytt en ny storhetstid under Jürgen Klopps ledelse.

I 2019 vant Mané og hans Liverpool Europas gjeveste trofé mot Tottenham. Det samme året vant senegaleseren årets afrikanske fotballspiller, og var i tillegg den mestscorende spilleren i Premier League.

EUROPAS BESTE: Mané og hans Liverpool kunne feire Champions League-gull i 2019. Foto: CARL RECINE

Året etter kunne han løfte Premier League-trofeet, et trofé Liverpool aldri hadde vunnet før. Sist de røde vant ligaen var i 89/90-sesongen, og da het den The Football League.

I år ser seriegullet mindre realistisk ut for Sadio Mané og co. Før søndagens kamp mot Burnley, ligger Jürgen Klopps mannskap tolv poeng bak ligaleder Manchester City, med to kamper mindre spilt.

Men mer usannsynlige ting har skjedd i Manés liv. Og er det én ting senegaleseren er god på, er det å slå oddsen og komme seirende ut på den andre siden.

Etter den historiske triumfen for hjemlandet i Afrikamesterskapet, vil han være sulten på enda mer suksess – og skal den suksessen komme, er alt annet enn seier mot Burnley uakseptabelt.

Tar Liverpool tre nye poeng på bortebane søndag? Se kampen på TV 2 Sport Premium 1 og Play fra kl. 14.30!