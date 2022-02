Volvo og stasjonsvogn: Den kombinasjonen er noe for seg selv i bilverdenen. Gjennom flere tiår har Volvo skaffet seg en svært sterk posisjon i klassen. Ja, de har også laget sin egen merkevare, Herregårdsvogn.

18. februar 2016 dro de for første gang teppet av dagens V90. Vi i Broom deltok sammen med presse fra hele verden på arrangementet i Stockholm den gangen. Og vår utsendte kunne rapportere hjem om en stasjonsvogn som var umiskjennelig Volvo, men som også skilte seg ganske mye fra det vi tidligere hadde fått fra svenskene.

Firkantet design var nå erstattet av lave og langt mer sporty linjer. V90 var hele 56 centimeter lavere enn forgjengeren V70. Og en annen ting som fortalte mye om Volvos prioriteringer: Bagasjerommet var mindre enn i V70.

Noen Volvo-purister syntes dette var tungt å svelge, men bilen har vært en stor suksess. Her hjemme har mye handlet om ladbar hybrid, der Volvo etter hvert har tilbudt to utgaver: T6 og T8.

Drivlinjene har blitt oppgradert underveis. Og nå har Volvo akkurat kommet med en stor oppgradering av både T6 og T8. Det handler om mer energitette batteripakker og økt rekkevidde på strøm.

Startprisen på spesialmodellen som heter Scandinavian Pro Edition er på 719.900 kroner. Med så vidt over 90.000 kroner i ekstrautststyr, ender vi på 810.533 kroner.

NB: Dette er en korttest. Du finner en mer omfattende test av Volvo V90 ladbar hybrid her:

Dette designet har vi etter hvert blitt veldig vant til. Men i starten vakte det oppsikt.

Hva er nytt?

Selve batteripakken har økt fra 11,6 til 18,8 kWt, uten at den fysiske størrelsen er endret. For V90 T6 betyr det at den offisielle rekkevidden på strøm har gått fra 61 til opptil 88 kilometer.

Det er imidlertid ikke det eneste. Elmotoren har også fått høyere effekt. I sum er det nå en total systemeffekt på 350 hestekrefter og hele 659 Nm. Selve 4x4-systemet har også blitt forbedret. Det er ingen hemmelighet at de ladbare Volvoene har hatt et enklere system enn XC-modellene. Vårt inntrykk er imidlertid at det ikke er noe veldig mange eiere har brydd seg så mye om.

Fire kjøremodus er på plass. Disse er Hybrid, Power, AWD (låst firehjulsdrift) og Pure. I Pure-modus kjører den helelektrisk og forbrenningsmotoren starter kun om batteriet er tomt for energi eller om sjåføren tråkker hardt på gassen.

Også interiøret må kunne sies å være velkjent. Her har Volvo endret på lite underveis.

Hvordan fungerer det?

Det merkes at V90 har blitt hakket piggere, også at Volvo har fintunet måten bensin- og elmotoren jobber sammen på. Det er et herlig skyv i bilen. 0-100 km/t på 5,5 sekunder hadde vært utenkelig i en «vanlig» stasjonsvogn fra Volvo for bare noen få år siden.

Rekkevidden på strøm er naturligvis viktig her. Først kjører vi V90 gjennom vår faste testløype som består av en blanding av bykjøring, landevei og litt motorvei. Temperaturen viser tre minusgrader, det ligger litt snø på veien enkelte steder, vi kjører pent og følger fartsgrensene. Etter 52,9 kilometer er batteripakken tom.

Neste test tar vi på langkjøring. Her er temperaturen rundt null grader. Vi starter med jevn motorveikjøring i rundt 100 km/t. Etter 58 kilometer er batteripakken tom. Så er det interessant å følge forbruket videre. Etter 100 kilometer, ligger gjennomsnittlig bensinforbruk på 0,37 liter/mil. Etter 150 kilometer har det økt til 0,52 liter/mil og på 200 kilometer, viser måleren 0,56 liter/mil.

Det har skjedd ting med Volvos T6-drivlinje.

Det er slett ikke verst, og viser (igjen) at ladbare hybrid-drivlinjer ikke bare har en funksjon på småkjøring. På lengre turer blir forbruket fortsatt hyggelig, fordi du har med en «strøm-bonus» i starten. Vi sjekker også landeveiskjøring med tom batteripakke. Her legger forbruket seg på rundt 0,60 liter/mil, da med snill kjøring i et par minusgrader.

Oppsummert er dette en betydelig forbedring av det V90-eiere har vært vant til tidligere. Med mer bevisst sparekjøring, hadde vi helt sikkert klart 60 kilometer på strøm, i denne årstiden. Det betyr at det offisielle tallet i sommertemperaturer bør være oppnåelig.

Volvo har forresten finpusset litt på V90 også på andre områder opp gjennom livsløpet, men vi snakker svært forsiktige endringer. Her har de tydeligvis tenkt at det ikke er nødvendig å forandre på en såpass stor suksess.

Men i tillegg til kraftig forbedring av de ladbare hybrid-drivlinjene, har V90 nå også fått nytt infotainmentsystem som er Google-basert. Det er smart og intuitivt bygget opp og Google maps i bilen blir ikke feil. Men det ser mindre fancy ut enn systemene vi finner hos mange konkurrenter. Skjermen ser plutselig også litt liten og gammeldags ut, her har det skjedd ting siden 2016.

V90 og sedan-søsken S90 er nå nest eldste Volvo-modell på markedet. Vi forventer at de blir erstattet i 2023/2024.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en komfortabel og rommelig stasjonsvogn som går ganske langt på strøm.

Ikke bilen for deg hvis?

Du er mer klar for elbil. Eller tenker at V90 begynner å bli litt gammelt nytt nå. Bilen holder seg bra. Men det er neppe mange naboer som kommer til å reagere med «Wow, har du kjøpt deg en ny V90?».

SUV-ene står nå for en stor del av Volvo-salget. Men en del kunder sverger fortsatt til stasjonsvogn.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan norske bileiere fortelle hva de selv synes om bilen sin. Akkurat det har tusenvis gjort allerede – og det ligger inne over 9.000 omtaler.

Forsetene er som vanlig fra Volvo: Svært gode! Men sjekk før du bestiller skinn. Disse setene har nappa skinn (sittedel)/nubuck (perforerte sider). Selve skinnkvaliteten kjennes mye grovere enn de vi har vært vant til fra Volvo de siste årene, såpass mye av vi mistenkte det måtte være kunstskinn. Men det er det altså ikke.

VOLVO V90 RECHARGE T6 INSCRIPTION Motor og ytelser: Motor: 2-liter + elmotor Drivstoff: Bensin Systemeffekt: 350 hk / 659 Nm 0-100 km/t: 5,5 sekunder Toppfart: 180 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 18,8 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): 88 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 494 x 189 x 147 cm Bagasjerom: 551/1.517 liter Vekt: 2.096 kilo Tilhengervekt: 2.100 kilo Pris: Fra: 719.900 kroner Testbil: 810.533 kroner

