Digitalkunstneres identitet avslørt

De har generert salg av kryptokunst for over en milliard dollar. Grunnleggerne av Bored Ape Yacht Club har holdt identitetene sine skjult – frem til nå.

Mennene bak kryptokunst-kollektivet Bored Ape Yacht Club (BAYC) ble mandag avslørt i en Buzzfeed-artikkel.

Nettstedet kan avsløre at to av hovedmennene bak BAYC er; Greg Solano, en 32 år gammel skribent og redigerer, og Wylie Aronow, en 35 åring, som begge stammer fra Florida.

De har ikke lykkes i å få en kommentar fra Florida-mennene.

Avslørt via offentlige registre

Buzzfeed søkte i offentlige forretningsregistre for å avsløre identiteten til de to kjernegründerne, som går under pseudonymene «Gordon Goner» og «Gargamel».

Hva er en NFT? NFT står for «non-fungible token», og fungerer som et bevis på eierskap over en digital enhet. Det dreier seg ofte om digitale filer som kunst, lyd, og videoer. Disse lagres på en beskyttet blokkjede, ofte Ethereum-blokkjeden. Ethereum er også en kryptovaluta, og de fleste kjøp og salg av NFTs gjøres med nettopp denne kryptovalutaen.

Ifølge offentlige skriv er Yuga Labs, firmanavnet bak BAYC, innlemmet i Delaware med en adresse tilknyttet Greg Solano.

Andre skriv knyttet igjen Solano til Wylie Aronow. Yuga Labs talsperson bekreftet begge mennenes identitet ovenfor Buzzfeed.

Kryptokunst i celebert selskap

Salget av NFTs har skutt i været de siste to årene.

Mye takket være kjendiser som promoterer egne kunstverk, men også andres – spesielt er kjendisene store fans av kunstkollektivet BAYC og deres digitale aper.

Blant annet har Post Malone, Justin Bieber, Eminem, og Jimmy Fallon kjøpt digital eierskap over BAYC sine NFTs.

KOLLEKSJON AV APER: Et utvalg av de 10.000 forskjellige bildene BAYC har laget av aper. Foto: Courtesy Sotheby's

Kritisert for anonymitet

BAYC tjener ikke bare penger på et enkelt salg av NFTs. De tjener også 2,5 prosent av summen for hvert videresalg av kunsten deres.

Etter at verdien på kolleksjonen deres gikk til værs, stilte flere seg kritiske til at man egentlig ikke visste hvem man støttet økonomisk ved å kjøpe en NFT fra BAYC.

Samtidig mener noen at apene, som stort sett er kledd i «streetwear» og har gulltenner, er rasistisk motivert. Selskapet benekter disse anklagene.

KRYPTOKUNST: OpenSea er et populært nettsted å selge og kjøpe kryptokunst på Foto: Justin Tallis

- De har fått betalt

Det har også vært kontroverser om hvorvidt de som faktisk designet apene har fått betalt, for det var nemlig ikke Solano og Aronow som skapte de velkjente figurene

Talsperson for Yuga Labs, som skapte BAYC, fortellet Buzzfeed at de originale kunstnerne har blitt kompensert med en million dollar hver.