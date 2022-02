IOC risikerer å bli Kinas nyttige idioter

IOC sier at de er en idrettsorganisasjon og at det ikke er deres oppgave å vurdere hvorvidt tennisspiller Peng Shuai får snakke fritt. Det er en dårlig unnskyldning for å stille opp som mikrofonstativ for kinesisk propaganda.

Historien om Peng Shuai har for mange vært nok et bevis på det kinesiske regimets jerngrep om sin egen befolkning. Den kinesiske tennisspilleren forsvant kort tid etter at hun la ut en post på det sosiale mediet weibo som mer enn antydet at tidligere visepresident Zhang Gaoli hadde utsatt henne for et seksuelt overgrep.

Posten lå bare ute en kort stund før den plutselig forsvant. I ettertid ble både navnet til Peng Shuai og ordet “tennis” sensurert på weibo.

Myndighetene vil kontrollere narrativet

Helt siden denne saken dukket opp i november, har kinesiske myndigheter jobbet på spreng for å kontrollere narrativet. Kina opererer med streng sensur og informasjonskontroll internt, og har en lang tradisjon for å slå knallhardt ned på all kritikk av regimet. De har et sterkt behov for å hindre at feil type informasjon finner veien til tradisjonelle og sosiale medier.

Men Peng Shuais skjebne har fått oppmerksomhet langt utenfor Kinas grenser. Selv om hun dukket opp igjen etter noen uker og har vist seg offentlig igjen, frykter mange at hun nå presses av kinesiske myndigheter til å fortelle akkurat den historien det autoritære Kina vil at verden skal få høre.

Kinesiske menneskerettighetsaktiviser og -organisasjoner har gjentatte ganger fortalt hvordan kritiske stemmer presses og trues til taushet. Det er et kjent problem i et Kina der ytringsfriheten har ekstremt dårlige kår.

I alle uttalelsene, intervjuene og videosamtalene som skal forsikre verden om at Peng Shuai har det helt fint og aldri mente å anklage Zhang Gaoli for seksuelt misbruk, ser man spor av mektige menn som trekker i trådene. Det hele er så gjennomregissert at det er vanskelig å ikke ane uråd.

Intervjuet gir kritikerne vann på mølla

Nå har Peng Shuai for første gang blitt intervjuet av uavhengig media. Franske L’Equip har snakket med Beijing, men omstendighetene rundt intervjuet gir vann på mølla for alle som mistenker at hun nå kontrolleres av regimet og i praksis ikke har noe annet valg enn å si de tingene regimet vil hun skal si.

Intervjuet ble gjennomført med den kinesiske olympiske komité på slep. Avisen måtte sende inn spørsmålene på forhånd, og en forutsetning for intervjuavtalen var at svarene hennes måtte publiseres helt ordrett i ren spørsmål-svar-form. Det er ikke vanskelig å forstå at mange sliter med å stole på at tennisspilleren virkelig får lov til å snakke helt fritt under slike forutsetninger. I intervjuet understreker hun blant annet at man ikke bør blande sport og politikk. Det er et budskap som passer kinesiske myndigheter påfallende godt nå som Beijing-OL er i gang.

IOC vil ikke svare på viktig spørsmål

Samtidig har IOC-president Thomas Bach annonsert at han nå har møtt Peng Shuai. Talsmann Mark Adams sier IOC gjør alt de kan for å forsikre seg om at hun har det bra. Men IOC vil ikke svare på om de virkelig tror på at Peng Shuai har reell ytringsfrihet. De gjemmer seg bak mantraet om at deres oppgave ikke er å ta stilling til slike spørsmål.

Men ved å ikke stille de kritiske spørsmålene, blir IOC nyttige idioter for Kinas propaganda. IOC forteller gjerne om en hyggelig middag med Peng Shuai der de diskuterte OL i Tokyo og fremtidige besøk på det olympiske museet i Lausanne, men de nekter å snakke om elefanten i rommet. De vil ikke adressere det store spørsmålet, nemlig hvorvidt Peng Shuai har blitt truet til taushet av en autoritær OL-vert som nødig vi la en ubehagelig historie ødelegge OL-festen.

Kina er blant de aller beste i klassen når det gjelder sensur og informasjonskontroll. De skyr normalt ingen midler i jakten på å styre hvilke historier som når offentligheten. Kampen om sannheten er knallhard, og der blir IOC fort en lettvekter i møte med Kinas velsmurte propagandamaskineri.

IOC sverger til det de kaller personlig, stille diplomati. Men når det er en reell fare for at en utøver tvinges til å kun si det myndighetene har godkjent, vil det å tie om disse mistankene bidra til å legitimere den offisielle kinesiske versjonen av hva som har skjedd. IOC risikerer å bli mikronfonstativ for kinesisk propaganda, og det er de nødt til å innse.