Hei Benny. Jeg fikk påminnelse om service innen 10.2 22 eller ved 29.249 km, av hva som kommer først på vår Mazda CX-30 fra 2020. Normalt serviceintervall er 20.000 kilometer, eller en gang per år. Pris for service nå er 7.350,- inkl. mva. for 2,5 timers jobb.

Oppgaver denne gang er: Skifte olje, oljefilter, kupefilter og bremsevæske og evt. annet småtteri jeg ikke vet hva er. Forrige service var 11.2 2021 . Da på 9.249 km. Nå har den gått 13.800 km. Altså ikke mer enn 4.551 km siden forrige service. Korona-situasjonen gjør at den har vært lite brukt. Når bilen ikke er i bruk, står den i romslig og knusktørr garasje.

Moderne biler, oljer og filtersystemer skal ha kvaliteter som skal vare vesentlig lenger uavhengig av tid, så lenge bilen kjøres litt regelmessig. Normalt har jeg forståelse for at det er viktig å opprettholde garantivilkårene spesielt basert på kjørelengde, slitasje og bremsesystemer. Bremser kontrollerer jeg selv regelmessig med tanke på lite kjøring.

Jeg synes derfor at pris og omfang for nevnte service er urimelig høy for en moderne bil som går relativt lite. Garantivilkår mener jeg må være mer differensiert i forhold til kjørelengder. Hva skal til for å kunne opprettholde garantivilkår uten å skifte oljer osv. før 20.000 km?

Mvh. Thore Sivertsen, (som har en bakgrunn som gjør at han kan en del om biler).

Benny svarer:

Heisann – og takk for interessant spørsmål. Dette med serviceintervaller er en gjenganger i denne spalten. Mange er usikre på dette. Men det er egentlig ganske enkelt.

Vi i Norge er det eneste landet i verden, så vidt jeg vet, som har fem års nybilgaranti. Det er en svært hyggelig rettighet som gjør bilholdet både enkelt og forutsigbart de første årene. I kjølvannet av dette følger det en forpliktelse for oss som bileiere. Vi MÅ følge bilens serviceprogram for at garantien skal gjelde. I motsatt fall kan vi miste garantien. Noe som kan bli svært dyrt om noe går galt, for eksempel med motor eller girkasse.

Jeg er selv i samme dilemma som deg akkurat nå. Bilen min indikerer at det er tid for service. Det er under ett år siden sist og ikke er kjørelengden lang. Jeg velger å ta servicen og har bestilt time. Det er kanskje ikke logisk, men det er veldig viktig. Garantien vil jeg absolutt ikke miste. Den er svært viktig når bilen skal selges videre og det gir meg en trygghet både i form av driftssikkerhet og uforutsette utgifter.

Jeg forstår argumentene dine og er heller ikke uenig i disse. Snarere tvert i mot. De er fornuftige og gjennomtenkte. En moderne bil tåler mer enn 5.000 kilometer mellom hver service. Selv om enkelte ting, som for eksempel frostvæske, bremsevæske og registerreim (i de tilfellene det er aktuelt) skal byttes på år, og ikke nødvendigvis følger bare kilometerstanden.

Sjekke selv

Når det gjelder nybilgarantien, er det ikke forhandleren, eller den norske importøren som står bak denne. Men selve bilfabrikanten. Dette gjør tjenesteveien lang. En fabrikant som kanskje produserer en million biler, eller mer, årlig og som selger under alle himmelstrøk, har ikke muligheten til å gjøre individuelle vurderinger av hver enkelt service. Systemet må være enkelt og kall det gjerne rigid. Her skjæres alle over samme kam og slik må det vel nesten være?

Det jeg likevel ville gjort i ditt tilfelle er på ta opp dette med verkstedet, for å høre hva de kan gjøre for at du skal kunne slippe litt enklere unna, men samtidig beholde garantien. Det er lov å forvente en viss grad av imøtekommenhet her, på en bil som har gåttså kort siden forrige service som din, mener jeg.

Du kan også sette opp en liste over hva du sjekker selv. Jeg skjønner at du har god greie på bil, og da er ting som kontroll av lys, dekktrykk, etterfylling av spylevæske, skifte viskerblader og sjekk av bremser og slike ting noe du ikke behøver å betale en mekaniker 1.500 kroner timen pluss moms for å gjøre.

Ønsker deg lykke til med service på Mazdaen!

