– Når går stafetten i langrenn da?

Med totalt fem bom ble det en 22. plass på mandagens 15 kilometer for Tiril Eckhoff. Men selv om det ikke fungerte som det skulle på standplass, hadde fungerte det svært godt i sporet.



Eckhoff hadde nemlig best langrennstid av samtlige, over 35 sekunder raskere enn svenske Elvira Öberg, som i særklasse har vært den raskeste skiskytteren tidligere i sesongen.



– Ja, det er jeg veldig, veldig fornøyd med. I hvert fall med tanke på de som har tenkt at nå er det over og ut. Det er bra jeg går fort på ski, i hvert fall.



– Med den langrennsformen du har nå – du kunne ikke tenkt deg å gå en stafettetappe for langrennsjentene?



– Ha-ha-ha. Det hadde vært stas, faktisk. Men det kommer aaaaaaldri til å skje.



– Hvorfor ikke?



– Nei, skiskytterne står ikke høyt i kurs hos langrennsløpere.



– Hvis du er god nok så?



– Jo, da. Kanskje jeg måtte gått et testløp? Når er det den stafetten er da, spør Eckhoff før hun begynner å le over egen nysgjerrighet.



– Hvis jeg ikke kvalifiserer meg for fellesstarten her, da stiller jeg gladelig opp for Norge, legger hun til.



Men OL-programmet setter uansett en stopper for tankeeksperimentet: den dagen langrennskvinnene går stafett er det jaktstart i skiskyting for Eckhoff & co. Eckhoff kan dermed legge tankeeksperimentet bort og tenke på resten av OL - som skiskytter.



Men at langrennsformen er på plass, er hun svært fornøyd med.



– Ingen hadde trodd at jeg skulle klare å hoste opp en god form til OL, men jeg klarte i hvert fall det da. Jeg var litt skeptisk, men jævlig digg å vise at når kroppen fungerer, går jeg fort, sier Eckhoff og legger til:



– Jeg må bare prøve å jobbe litt med stående skyting og være litt mer offensiv. Det er mange mulighet, og jeg må bare prøve å ta dem.