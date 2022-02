Konkurransetilsynet har aksjonert mot entreprenører – mistenker ulovlig samarbeid

Det er Hordaland tingrett som besluttet at det skulle gjennomføres en uanmeldt kontroll av entreprenører, ifølge tilsynet som legger ved at «relevant materiell» er beslaglagt.

– Konkurransetilsynet har grunn til å anta at det har foregått utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktører i markedet for entreprenørtjenester, og har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om ulovlig samarbeid, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug i pressemelding.