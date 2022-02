De siste døgnene har Ingrid Landmark Tandrevold vært definert som nærkontakt etter at Jarl Magnus Riiber testet positivt på koronaviruset.

Det har betydd at skiskytteren, bortsett fra trening, har måttet holde seg alene på hotellrommet og spise alene.

Mens Johannes Thingnes Bø har uttalt at han har stortrivdes i nærkontakt-tilværelsen, har det ikke vært slik for Tandrevold.

– Jeg er såpass ærlig at jeg må si at jeg har taklet det kjempedårlig. Jeg synes det suger å sitte inne på rommet og høre at de andre ler på gangen, noe som jeg ikke får være med på engang. Det har jeg taklet dårlig, sier Tandrevold og legger til:

– Samtidig så føler jeg at jeg den siste uken har fått et veldig perspektiv på alternativene her. Jeg gruet meg ingenting i dag, jeg tvert imot gledet meg til å komme i gang. Jeg visste at alternativet ville være å ikke stille til start, og det er jo mye verre.

Her får hun beskjeden midt under intervjuet

Har sett to sesonger av Gossip Girl

Hun forteller at lagkamerater og andre innad i skiskytterleiren har hentet mat til henne og ringt henne på FaceTime.

– Jeg har til og med fått akkurat det jeg vil ha matsalen, fordi vi facetimet underveis, sier Tandrevold og ler.

– Så jeg er utrolig takknemlig for det støtteapparatet som er rundt meg, og de hjemme også som har holdt meg med selskap på Facetime.

– Hva har du brukt tiden din på?

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg har brukt tiden på masse fornuftig og tatt en doktorgrad eller noe sånn i løpet av den siste uken. Men jeg har puslet puslespill, holdt kontakten med alle vennene mine hjemme, og så har jeg sett to sesonger av Gossip Girl på nytt, forteller Tandrevold og bryter ut i latter nok en gang.

GOSSIP GIRL: Ingrid Tandrevold brukte tiden i isolasjon til å se to sesonger av TV-serien Gossip Girl. Foto: KIM HONG-JI / REUTERS

Ute av isolasjon tirsdag

Om alt går etter planen er både Tandrevold og Johannes Thingnes Bø ute av isolasjonen tirsdag morgen.

– Nå står jeg og jinxer alt sammen. Jeg angrer på alt jeg har sagt her nå, for plutselig så banker det på døra i morgen tidlig, spøker bærumsjenten.

Men selv om hun ikke har trivdes særlig godt den siste uken, er Tandrevold glad for det strenge smitteregimet som er under OL.

– Det er veldig bra at det er så strengt, det er veldig riktig at det er så strengt, og det hadde vært veldig rart om det ikke var så strengt. Det er klart at det er sånn det burde være, understreker hun.