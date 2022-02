I Oslo ligger landets eneste forhandler av Aston Martin. Insignia. De som jobber her er godt vant med å se på flotte biler. Den britiske bilprodusenten lager utelukkende eksklusive biler – og er kjent for å stå bak noe av det mest linjelekre bildesignet du kan få tak i.

Men forrige uke fikk selv de mest garvede selgerne hakeslepp. Da ankom nemlig en helt spesiell bil – som koster 33.500.000 kroner. Neida, det er ingen skrivefeil. 33,5 millioner kroner.

Aldri før er det solgt en nybil i Norge som har kostet så mye penger. Men alt tyder på at den bare skal stige i verdi i årene som kommer.

PS: Broom har et eksklusivt møte med bilen i morgen, onsdag, som du kan se direkte på God Morgen, Norge på TV 2.

Formel 1-teknikk

Aston Martin Valkyrie er ikke likt noe annet som finnes i Norge fra før.

Aston Martin viste fram det som skulle bli Valkyrie, allerede i 2016. Bilen er resultat av et samarbeid med Formel 1-satsingen til Red Bull Racing. Mye teknikk er derfor med fra motorsportens mest avansert biler.

Hver bil tar 2.000 timer å sette sammen – og er selvsagt håndbygget.

De aller første bilene ble produsert i november, og utleveringene er så vidt i gang.

Insignia er akkurat nå den eneste forhandleren i verden som har en Valkyrie stilt ut i sine lokaler. Den røde bilen har fått et eget kontor – der den står synlig for skuelystne.

Hver eneste Aston Martin Valkyrie er håndbygget. Foto: Max Earey

Her er den - verdens raskeste SUV

– Unik tillit fra kunden



– Hvordan er det egentlig å selge en bil til 33.500.000 kroner?

– Det er en helt unikt tillit fra kunden, som vi setter svært stor pris. Dette er en lang og svært interessant prosess. Man kan ikke bare kjøpe en Valkyrie, her er det søknader og godt samarbeid involvert, forteller Salgssjef på Insignia, Carl Henrik Unelsrød.

Totalt vil det kun bli produsert 130 Valkyrie, i tillegg til 28 rene banebiler.

Her er hjertet i bilen. En helt hinsides 6,5-liters V12-motor.

Ny modell doblet salget for Aston Martin

Monsterkrefter

La oss komme til kjernen av bilen - nemlig motoren. Dette er høy ingeniørkunst - i form av et mildhybridsystem på 1.155 hestekrefter. Elmotorene er det Rimac som står bak. Det er de som har laget verdens raskeste (el)bil.

Men rosinen i pølsa er selvsagt den Cosworth-bygde V12-motoren. Rett og slett et beist av en kraftkilde. Den turtallsvillige 6,5 literen spinner i vei opptil 11.100 omdreininger i minuttet – og klarer seg uten pustehjelp fra en turbo eller kompressor.

Klikk deg inn på videovinduet øverst i artikkelen om du vil få med deg hvordan det høres ut (det er vel anvendt tid – skru opp volumet!).

Ikke råd til drømmebilen? Print ut en kopi!

Ingen fartssperre

Det sier seg selv at alt du har lest til nå, gjør dette til en av de villeste, råeste og raskeste bilene du kan finne.

0-100 km/t serveres på rundt 2,5 sekunder. Og siden Aston Martin ikke har lagt inn noe fartssperre, slik mange andre gjør, butter det ikke før du kjører i 400 km/t!

Likevel, det aller beste beviset på hvilken råskap som bor i denne bilen, er tiden den satte på den tradisjonsrike racerbanen Silverstone.

Aerodynamikk er viktig. Veldig viktig.

Stein ville ha en superbil – nå har han laget den selv!

Utklassing

Banen er 5,14 kilometer lang og har 18 svinger – og Valkyrie kjørte den 22 sekunder raskere enn superbilen McLaren Senna.

I bilverden måles den egentlig bare mot en annen bil - og det er Mercedes-AMG ONE. De to er i en klasse for seg.

Derfor er det helt unikt at den ene av disse, faktisk er solgt til en norsk eier. Mye mer om denne bilen skal vi love å følge opp med, etterhvert. I første omgang er det bare å benke seg foran skjermen i morgen tidlig. Første smakebit kommer allerede 07.50.

PS: Aston Martin har også laget en cabriolet-utgave – Valkyrie Spider. Det er bilen til høyre på bildet under.

Video: Aston Martin lager SUV, også – og den verdens raskeste:

Startet som bilmekaniker – nå levere han ut drømmen