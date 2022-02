Støre varsler koronavurdering i løpet av uka

Helsedirektoratet og Folkehelsemyndighetene skal nå gi råd til regjeringen om veien videre, opplyser statsministeren.

– De har i oppdrag å vurdere dette løpende. Så utover i uka skal vi vurdere om det er rom for å gjøre det tidligere, sier Støre til NTB.

Da forrige pakke med lettelser kom 1. februar, ble det varslet at regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar. Forutsetningen er at utviklingen blir som ventet.

– Det er særlig kapasiteten i helsevesenet og sykefraværet vi ser på nå, sier Støre til TV 2.

Mandag lå 314 koronapasienter på sykehus, hvorav 45 av dem lå på intensivavdelingen.

Foreløpige tall fra NAV viser at 56 100 nye personer fikk legemeldt sykefravær i forrige uke. Det er en økning på 1 400 personer fra uken før. 27 500 personer ble sykmeldt med koronarelaterte diagnoser.

– Riktig med tiltak

Statsministeren mener de resterende tiltakene, som «meteren» og munnbind, har vært nødvendige. Til stor frustrasjon for utelivet og serveringsbransjen.

– Jeg tror det er riktig at vi har hatt noen tiltak igjen. For det er viktig å ha kontroll på smitten, at det ikke blir for massivt, for nå smitter det veldig bredt i samfunnet, sier Støre.

Det siste døgnet har FHI registrert 10 172 nye koronasmittede i Norge. Støre tror det i realiteten er langt flere.

– Vi rapporterer ikke på samme måte som før, så det vi følger med på er innleggelsene, sier han.

Støre har flere ganger åpnet for at lettelsene også kan komme tidligere.

– Vi har sagt at vi vurderer det løpende. Så det kan komme noe før 17. februar.