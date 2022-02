Veien tilbake mot verdenstoppen: – Stor forskjell på lønningene

Etter to tunge år, gjenspeilet med ymse resultater for Hyundai, var det vanskelig for Mikkelsen å få et sete blant de aller ypperste sjåførene i verdensmesterskapet i rally (WRC).

Derfor signerte han en avtale med tyske Toksport, og satset mot europamesterskapet (ERC) og VM på nest høyeste nivå, WRC2. I forrige sesong klinte han til og tok hjem begge pokalene.

– Selvfølgelig var det deilig å avslutte sesongen med full pott, men det ble ekstremt mye å delta i to mesterskap, forteller Mikkelsen.

Årets sesong

32-åringen satser kun på verdensmesterskapet i årets sesong.

Første løp er allerede unnagjort. I fjellene utenfor Monte Carlo var han aller best.

– Det er alltid et litt guffent løp. Man kjører med en type dekk som kun er egnet for asfalt. Likevel er det muligheter for litt is og snø. Man må overleve, og puster derfor lettet ut når det er ferdig, forklarer han.

Mikkelsen liker seg godt i Monaco, og har vunnet det legendariske løpet hele tre ganger.

Han beskriver det som sitt yndlingsløp, og bor til daglig i byen som er kjent for sine legendariske løp både i Rally og Formel 1.

Han trekker også frem vinterløpet i de svenske skoger som et høydepunkt, på grunn av nærheten til Norge.

– Det som gjelder for meg er å holde meg varm i trøya og sørge for at jeg er først i køen til WRC1.

Bare seks løp, og ny bil

I WRC2 velger fører og lag ut seks løp de vil kjøre av de tolv som WRC 1 allerede kjører.

– Vi har ikke helt bestemt oss enda for hvilke løp vi velger. I første omgang har jeg jo kjørt i Monaco allerede, og så skal vi kjøre i Sverige den 24.- til 27. februar. Jeg er mest komfortabel med bilen på grus, og prøver å velge ut ifra det.

Enda et løp Mikkelsen garantert skal kjøre, er et som kommer i starten av August, i Finland. Da stiller nemlig Škoda med en flunkende ny bil.

BILEN SOM SKAL BYTTES: Mikkelsens Škoda Fabia Rally2 evo i aksjon under sesongens første løp i Monte Carlo. Foto: Privat

– Å utvikle den nye bilen er en av mine arbeidsoppgaver i teamaet og den kommer til å bli kjempebra. Det er jeg helt overbevist om. Det er derfor viktig at jeg ikke «bruker opp» mine seks løp før bilen er klar.

Forskjellen på WRC1 og 2

Det er selvfølgelig en forskjell på første og andre nivå i rallysirkuset. Sjåførene på andre nivå må for eksempel stå for de fleste sponsorer selv.

Mikkelsens rutine og status gjør derimot at nordmannen kan ta det mer med ro.

– Jeg har en veldig fin avtale med Škoda, som gjør at jeg slipper å tenke på og bidra med sponsorer, for eksempel. Men det er klart at forskjellen på lønningene på det øverste nivået og der jeg er nå er store. Dermed blir også det en motivator for å komme tilbake på det øverste nivået, sier Mikkelsen.