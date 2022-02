Ettertraktet VIF-juvel: – Vet det er veldig mye interesse

Osame Sahraoui (20) er et av Vålerengas fremste salgsobjekt, men har store planer i den blå drakten denne Eliteserien-sesongen.

Fire tap ble beholdningen for Vålerenga på treningsleir i Portugal. Uten at det stresset Osame Sahraoui.

– Det er aldri gøy å tape fotballkamper, men samtidig er det bare treningskamper, så resultatene har ikke så mye å si. Men vi tar med oss det positive, og får se hva vi må jobbe med til sesongåpningen, forteller stjerneskuddet.

– For min egen del, handler årets sesong om å hente flere målpoeng. Det er også for mange situasjoner der jeg er tredje og fjerde sist på ballen. Det er bra det også, men i min rolle kan statistikken forbedres, sier han målrettet.

Han trekker også frem at han i det hele tatt skjøt for lite i forrige sesong. Totalt hadde han åtte målpoeng på 24 kamper, med seks målgivende og kun to mål.

– Jeg jobber med meg selv for å bli enda mer klinisk foran mål. Det er viktig å være tålmodig og finne de riktige mulighetene, enten om det er å slå gjennom til en annen eller fyre av selv. I de to siste kampene har jeg vist at jeg har et brukbart skuddbein, både med venstre og høyre, det gjelder bare å bruke de.

Modne og ta flere steg

Osame Sahraoui er født i 2001 og har mange år igjen som profesjonell fotballspiller. Han trives i Vålerenga og ser på klubben som en bra scene å utvikle seg selv som spiller og menneske.

– Jeg er 100% sikker på at Vålerenga er riktig sted å utvikle meg og mine ferdigheter, slik at jeg blir klar for en enda større klubb.

Han er likevel bestemt på at Vålerenga er en klubb som skal konkurrere i toppen av Eliteserien, og dermed spille i Europa.

– Vi skal være med i toppen og spille i Europa. Det gikk nesten i fjor, men det holder ikke. Hvis det er noe som mangler her i Vålerenga, er det nettopp det. Som en toppklubb må vi kunne drepe kampene som står og vipper.

BARE NESTEN: Vålerenga klarte ikke å involvere seg i toppen av Eliteserien i fjor. Foto: Annika Byrde

Moderne teknologi

Verden og teknologien utvikler seg stadig. Nytt for Vålerenga i år er at samtlige spillere har fått utdelt en iPad, og på den ligger programmet Hudl. Der registreres alle involveringene til hver enkelt spiller.

– Hudl fungerer perfekt for oss som lag. Det bidrar til å se meg selv i ulike nøkkelposisjoner, både offensivt og defensivt. Da kan jeg se hva jeg kan gjøre annerledes, og vokse enda mer som fotballspiller.

Utenlandsk interesse

Det er ingen overraskelse at utenlandske klubber følger med på Sahraoui. 20-åringen holder dog kortene tett til brystet.



Tidligere har Jesper Mathisen rost VIF-talentet opp i skyene. TV 2-eksperten mener Oslo-klubben potensielt kan sitte på en gullgruve.

– Så kommer han til å sørge for at Vålerenga får titalls millioner for ham. Han er en tryllekunstner, uttalte Mathisen i november i fjor.

TV 2 er kjent med at det har vært interesse for stortalentet også i vinter, men selv virker han rolig med tanke på interessen.

– Det kommer an på om det kommer reelle bud. Akkurat konkrete bud vet jeg ikke så mye om, men jeg vet bare at det er veldig mye interesse. Vi får vente å se, og fokusere på her og nå.