Solbakkens sønn skrev fireårskontrakt med Viking: – Håpet er å være en sjef på midtbanen

Markus Solbakken er klar for eliteserieklubben Viking. Mandag formiddag signerte han en fireårskontrakt med Stavanger-klubben.

– Dette er jeg veldig, veldig glad for. Dette er en stor dag for meg å vite at jeg skal spille for en så stor og bra klubb som det Viking er, sier Solbakken.

Til TV 2 forteller Solbakken at han aldri var i tvil om at Viking var det riktige for ham da han ble kjent med interessen.

Overgangen gjør at han blir Joe Bells erstatter i Viking. Midtbanestrategen ble solgt til danske Brøndby på overgangsviduets siste dag.

– Jeg håper å bidra med mine ferdigheter både på og utenfor banen. Jeg håper å være en sjef på midtbanen. Det er derfor jeg kommer hit, sier Solbakken.

Markus Solbakken signerte før fjorårssesongen en fireårskontrakt med Stabæk. Det endte med nedrykk, men nå fortsetter han likevel karrieren i eliteserien.

FIkk råd av pappa

RÅDGIVER: Ifølge Markus Solbakken var landslagssjef Ståle Solbakken positiv til en Viking-overgang. Foto: Terje Pedersen

Pappa Ståle var med til Stavanger da kontrakten ble undertegnet mandag. Han ble brukt som en sparringspartner, forteller Markus.

– Han har vært en fin støttespiller for meg. Han er på en måte min andre agent, og jeg har hatt flere samtaler med han om dette. Vi ble fort enige om at dette var det riktige for meg da vi hørte om interessen fra Viking, sier Markus Solbakken.

Han påpeker riktignok at han selv sto bak den endelige avgjørelsen.

Markus Solbakken knytter seg til et Viking-lag som allerede mandag setter kursen til USA for å fortsette oppkjøringen til årets sesong.

I fjor imponerte Viking i eliteserien og tok en imponerende bronse.

– Jeg tror Viking passer meg veldig bra. De spiller en attraktiv fotball som jeg tror passer meg bra. Viking er en stor klubb i Norge, det er en klubb som har vist at de forbedrer seg hvert eneste år. De har et spennende prosjekt på gang som jeg ønsker å være en del av, sier Markus Solbakken.