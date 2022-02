Ble liggende bevisstløs på isen – frykter for karrieren

Du kan se video av hendelsen i videovinduet øverst i artikkelen.

Med fem minutter igjen å spille av søndagens kamp mellom Stjernen og Ringerike, gikk det galt for Stjernen-spilleren.

Ringerikes stjernespiller David Åslin sin takling på Hansen førte til at 23-åringen ble kastet opp i lufta og landet på en unaturlig måte. Åslin fikk fem pluss to minutter utvisning.

For Hansen var utfallet langt verre. 23-åringen ble liggende bevisstløs.

– Jeg husker ikke situasjonen. Det siste jeg husker er at jeg ga fra meg pucken til han bak meg. Etter det husker jeg ikke mer. Det neste jeg husker er at jeg satt i boksen, så har jeg sett på video at jeg ble liggende, reiste meg og gikk tilbake, sier han til TV 2.

Fredriksstad Blad var først med å omtale situasjonen.

Åslin har også tidligere denne sesongen blitt straffet for farefullt spill. Her kan du se video av situasjonen som fikk mange til å reagere:

Mistet synet

Hansen tok seg av isen for egen maskin, men da han satt i boksen og så på kampen, opplevde han noe ubehagelig.

– Det var ubehagelig. Da jeg gikk av isen etter kampen, så jeg ingenting. Det ble verre og verre mens jeg satt i boksen. Da jeg kom i garderoben ble det gjennomført noen tester, sier Hansen til TV 2.

– Hva slags tester ble gjennomført?

– For eksempel at legen holdt opp ulikt antall fingre. Jeg slet med å se hvor mange han holdt opp. Det var ubehagelig, svarer han.

– Ble du redd?

– Man blir jo litt redd når synet er såpass dårlig. Akkurat da var det ikke så vondt, men det var ubehagelig på grunn av synet, svarer Hansen.

OPTIMIST: Philip Lyngsmo Hansen holdt humøret oppe på sykehuset. Han håper å være tilbake på isen denne sesongen. Foto: Privat

Til sykehuset

Han ble etter en sjekk av legen sendt til Sykehuset Østfold Kalnes.

Det ble konstatert at Hansen hadde fått en kraftig hjernerystelse. Det forsto han tidlig selv. Han har nemlig opplevd noe lignende tidligere.

I 2018/19-sesongen ble han satt ut av spill i flere måneder på grunn av en kraftig hjernerystelse.

– Jeg håper at det ikke tar så lang tid før jeg er tilbake, sier han.

– Frykter du at det kan være karrieretruende?

– Ja, jeg gjør jo for så vidt det. Jeg har hørt om andre hockeyspillere som har fått skikkelige smeller i hodet og hvordan det har gått med dem. Når jeg tenker sånn på det, blir jeg litt bekymret, svarer han.

Han fikk lov til å dra hjem fra sykehuset i natt, så lenge noen hver time passet på at det gikk bra med ham.

Hansen hadde vondt i hodet da han snakket med TV 2, men synet var tilbake. Det er på sykehuset gjort undersøkelser av nakke og rygg. 23-åringen har sluppet unna andre skader der.

– Så stygt ut

Stjernen har ifølge Fredriksstad Blad rapportert inn taklingen til Disiplinærutvalget (DISU) i Norges Ishockeyforbund. De skal nå sammen med Players Safety vurdere situasjonen.

– Ut ifra det jeg kunne se, så det stygt ut. Philip har ingen mulighet til å forsvare seg, sier Stjernens sportssjef Darren Treloar til TV 2.

Deres planlagte kamp mot Storhamar tirsdag er avlyst grunnet skader/sykdom og smitte i Stjernen.

