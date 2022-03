Pickup er nesten like amerikansk som både Cola og hamburger.

Fords legendariske F-serie pickup kom helt tilbake i 1947. Siden den gang har det gått slag i slag for den populære og tøffe modellen. Den er faktisk verdens nest mest solgte bil, bare slått av Toyota Corolla.

Nå har den rundet vanvittige 40 millioner produserte eksemplarer. Eller sagt på en annen måte: 533.333 biler hvert år, eller 1.500 biler hver eneste dag, året rundt, i 75 år. Det står det respekt av!

Ford kom med sin første F-serie i 1947, men de tilbød biler med lasteplan lenge før den tid også.

Skal ut på jobb

Det er særlig i hjemmemarkedet USA den selger godt. Der borte er jo like vanlig å ha pickup som det er å ha SUV, stasjonsvogn, tilhenger og takboks – til sammen – her hjemme. Minst.

Bil nummer 40 millioner som trillet av samlebåndet forleden dag, er en litt hårete og grå/hvit Tremor-utgave. En modell som offisielt lanseres til sommeren.

Man skulle kanskje tro at jubileumsbilen havnet på på et museum hos Ford, men det gjør den ikke. Den er allerede solgt og har «fått jobb» hos en spent kjøper i Texas, USA.

Ikke bare kan F-serie vise til unikt gode salgstall. Den har vært, og er fortsatt, en skikkelig pengemaskin for Ford. Det anslås at modellen har stått for om lag halvparten av inntektene til Ford Motor Company de siste årene.

Som vi har skrevet om på Broom, opptil flere ganger, er ikke pickup-eventyret over enda. Snarere tvert i mot.

Dette er bil nummer 40 millioner. Den er allerede solgt til en kunde i Texsas.

Spennende el-pickup på vei

Selv om bensinslukende V8-motorer er under hardt press, tenker Ford nytt om suksessen sin. V6-motorer har blitt vanligere de siste årene. I 2020 kom en ladbar hybrid variant.

Snart er en helelektrisk utgave som kalles Lightning også på vei. Sistnevnte er allerede så populær at Ford vil slite med å produsere nok biler for å dekke etterspørselen flere år fremover.

Alt tyder derfor på at den legendariske bilmodellen blir å regne med i framtiden også.

