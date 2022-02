Etter to år med norgesferie, kaster nordmenn seg over sydenturer: Reiseselskapene er nesten utsolgt i vinterferien – og har fylt opp det meste også for påsken.

– Det er ingenting igjen, sier Mari-Anne Zachrisson, sjef for Ving Norge til TV 2.

For tar man et søk nå for en chartertur til sydlige strøk i vinterferien, er det svært lite å finne:

– For uke 8, som er vinterferien i Oslo, har vi helt fullt. Vi har ikke noe før 26. februar og da er det også lite ledig, sier Zachrisson.

SJEF: Marie-Anne Zachrisson er sjef for Ving Norge. Foto: Ving

Apollo melder også om nesten fullbookede reiser i skoleferien i februar, som er uke 8 og uke 9, avhengig av hvor i landet man bor.

– Vinterferien er veldig godt booket fra hele landet. Det går fortsatt an å finne noen plasser, men det går fort unna, sier Beatriz Rivera, informasjonssjef i Apollo.

TUIs informasjonssjef Nora Aspengren melder om stor pågang på reiser i vinterferien, men har fortsatt noen ledige plasser til Kanariøyene.

10 000 kroner for flybillett

Det er også mulig å finne individuelle reiser til for eksempel Kanariøyene, hvis man reiser med rutefly. Men da må man grave godt i lommeboken:

Fra Oslo Gardermoen til Gran Canaria tur/retur er minsteprisen med Norwegian nå på rundt 6000 kroner per person. Med SAS ligger prisen på rundt 10 000 kroner tur/retur per person. Med rutefly kan man bestille og sette sammen reisen selv, eller man kan bestille gjennom et reiseselskap eller reisebyrå.

– Vi tilbyr individuelle reiser med rutefly, og der er det fortsatt muligheter, sier Zachrisson i Ving.

DYRT: En flybillett tur/retur Gran Canaria med SAS i vinterferien koster nå rundt 10 000 kroner per person. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Påsken

Også i etterkant av vinterferien er det nå begynt å fylles opp for reiseselskapene.

– I mars er nærmere 70 prosent av kapasiteten utsolgt nå, sier Rivera i Apollo.

– Mye av mars er nå fullt, sier Zachrisson i Ving.

Neste mulige ferie for de med skoleelever i familien, er påsken. I år begynner påskeferien lørdag 9. april, og avsluttes med 2. påskedag mandag 18. april. Men mange har allerede kastet seg over reisebookinger:

– Påskeferien nærmer seg også nesten full, med hele 9 av 10 reiser solgt allerede, sier Rivera i Apollo, og situasjonen er den samme hos Ving:

– Påsken er nesten full, med 9 av 10 plasser bortbestilt, sier Zachrisson.

TUI venter på oppdaterte tall, men merker også godt salg for påsken.

Restriksjoner

Flere av reiseselskapene måtte kutte i antall charterflyvninger denne vinteren, etter at omikronvarianten i desember førte til nye restriksjoner.

Etter at regjeringen gjennom januar og tidlig februar har løsnet på tiltakene, har reiseselskapene merket en umiddelbar effekt på bookinger. Nå er også bestillingene i gang for fullt for sommeren.

– Vi har nye salgsrekorder uke for uke, og nå er vi nesten på nivå som et vanlig år før pandemien, sier Marie-Anne Zachrisson i Ving.