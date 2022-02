I strålende solskinn trente skiskytterne før tirsdagens 20 kilometer. Det var god stemning i løypen, og skiskytterne så ut til å nyte det som kunne minne om påskestemning i Zhangjikou. Glad og fornøyd var også tre ganger verdensmester Émilien Jacquelin.

Men slik har ikke den franske skiskytterstjernen det hver dag. Like før OL fortalte Jacquelin at han har slitt med sin mentale helse og har følt på både depresjon og angst.

– I starten av januar, med gul ledertrøye og alt, begynte resultater å ta mye plass i hodet mitt. Det var vanskelig å holde hodet kaldt, og når jeg ikke leverte gode resultater ble jeg deprimert. Det er som om alle dømmer meg når jeg går dårlige renn, og det er tøft, fortalte Jacquelin til svenske Aftonbladet før OL.

– Som en stor konkurranse

De samme utfordringene føler Jacquelin på fremdeles.

– Jeg prøver å gi alt jeg har hver dag, så får vi se etter sesongen, forteller Jacquelin til pressen mandag.

– Det er veldig tøft, jeg vet ikke.. det er som en stor konkurranse, forklarer 26-åringen før han utdyper:

– For to år siden var jeg verdensmester, og jeg forstod at målet mitt ikke var å vinne eller å få en tittel, det var noe annet. Det knuste hjertet mitt å føle det sånn, å forstå at det å være verdensmester ikke var min virkelige drøm. Siden den dagen har jeg stilt meg selv mange spørsmål. Men sånn er livet, men det er en fin ting å lære sånne ting om seg selv.

Har vurdert å legge opp

Jacquelin forteller at han har fått hjelp av en mental trener siden september.

– Men det er kun hjernen din som bestemmer, så jeg har bare en kamp mot meg selv, sier Jacquelin etter spørsmål fra Discovery.

– I OL prøver jeg bare å takle det. Jeg prøver å ikke stille for mange spørsmål, og jeg er her for å gå så gode renn som mulig. Så får vi oppsummere etter OL, legger han til.

26-åringen har en lang karriere igjen dersom han skulle ønske det. Men Jacquelin innrømmer at han har stilt seg selv spørsmålet om han skal fortsette som skiskytter.

– Jeg vet ikke, noen ganger kan jeg stille meg selv den type spørsmål. Denne idretten er veldig tøff. Vi må trene hver dag siden mai. Jeg elsker å trene, men noen ganger når jeg går dårlige renn, er jeg langt nede. For den mentale helsen min sin skyld burde jeg kanskje slutte, eller kanskje jeg må se ting på en annen måte, forteller franskmannen åpenhjertig.

– I tre år har jeg følt et større press enn tidligere. Før var det veldig lett for meg å kose meg i løypene og på skytebanen. Martin Fourcade var stjernen i laget, og jeg var den unge som bare nøt å gå renn med ham, Johannes (Thingnes Bø), og folk som dem. Nå må jeg takle det presset som er på meg og noen ganger er det tøft. Det er dager der det går fint, der jeg ikke bryr meg og hvor jeg elsker det jeg driver med. Noen dager er det ikke sånn, utdyper han.

NUMMER TO: Émilien Jacquelin kunne feire OL-sølv på mixed stafett på åpningsøvelsen for skiskytterne. Foto: TOBIAS SCHWARZ

VM-medaljene ga ham ingen glede

Under VM i Pokljuka i 2021 tok Jacquelin gullmedalje på jaktstart og bronse på sprinten. Men franskmannen klarte ikke å glede seg over prestasjonene.

– Da jeg tok min andre tittel under VM i fjor, følte jeg ikke mye glede. Det var så rart. Men denne typen følelser har ført til at jeg har stilt meg selv spørsmål om idretten og livet generelt, forteller Jacquelin.

– Hva er det største spørsmålet du stiller seg selv?

– Hva er egentlig meningen med å drive med den idretten jeg elsker, og hva ønsker jeg egentlig å bevise for meg selv? Jeg tenker aldri på å vinne, eller å gå et bra renn. Jeg bare elsker å nyte løypen, lage show for publikum og fansen. Jeg tror nok at nå med covid og ingen fans tilstede, er det tøffere for meg, sier Jacquelin etter spørsmål fra Dagbladet.

Men selv om han har utfordringer, er Jacquelin glad for å være på plass i OL og ser frem mot tirsdagens 20 kilometer.

– Det er ikke min beste øvelse individuelt, men jeg har veldig lyst å vise for meg selv at jeg har gjort de riktige tingene. Så jeg gleder meg til i morgen.

– Kroppen føles ganske bra, og jeg tror det vil bli bedre og bedre med løpene, understreker skiskytterstjernen.