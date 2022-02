Er det ikke på tide å prioritere voldsutsatte kvinner, Enger Mehl?

Denne uken kom nok et eksempel på at voldsutøvers frihet settes foran den voldsutsatte.

Det er på tide å sette friheten til voldsutsatte kvinner og barn først. Vi støtter voldsuttsattes krav om omvendt voldsalarm i flere saker, og håper det nå endelig blir gjennomført.

Kine Pedersen Aamodt sto nylig modig frem og fortalte om volden hun ble utsatt for av en tidligere samboer.

Aamodt krevde økt bruk av omvendt voldsalarm og etterlyste handling. Politikere har i en årrekke tatt til orde for at omvendt voldsalarm skal brukes mer, men lite har skjedd.

Hittil er ordningen brukt i bare 65 saker i Norge, ifølge Politidirektoratet. Motforestillingene er at det er et inngripende tiltak overfor voldsutøverne, siden de må holde seg unna visse områder.

Grete Herolfsen Foto: John Petter Reinertsen

De kan heller ikke, ifølge advokat Marius Dietrichson på Dagsnytt 18, «gå på et fly eller bade». Vi må tørre å ta noen valg.

Voldsutsatte kvinner skal ikke leve i frykt, måtte flytte og gjemme seg, fordi voldsutøver ikke skal oppleve ulemper i det hele tatt.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i fjor ut et forslag på høring, der det ble foreslått å utvide ordningen, blant annet slik at påtalemyndigheten kan ilegge omvendt voldsalarm ved brudd på besøksforbud.

Sanitetskvinnene har i et høringssvar rett før jul støttet dette. Hittil har det vært domstolene som idømmer kontaktforbud med omvendt voldsalarm.

Det var ikke meningen at loven skulle praktiseres veldig strengt, men ifølge en evaluering fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA levert i 2020, har påtalemyndigheten og domstolene lagt lista for bruk av omvendt voldsalarm høyt – mye høyere enn det som var lovgivers intensjon med ordningen.

NOVA-forskerne fant at kjennetegn ved de dømte var en omfattende voldshistorikk, og at de også tidligere er straffedømte.

I flere av tilfellene har voldsutøver også utsatt andre for vold.

Kompetente medarbeidere

Det kan se ut som om omvendt voldsalarm har blitt en siste utvei etter at flere andre tiltak, som besøksforbud og ubetinget fengselsstraff, ikke har vært nok. Det er også andre hindre for at ordningen ikke brukes mer.

Det har fra starten av manglet føringer for hvordan omvendt voldsalarm skal organiseres praktisk og fulgt for lite ressurser med.

Evalueringen fra NOVA viste også at ordningen har vært lite kjent og svakt forankret i ledelsen i flere politidistrikter, og at den har vært oppfattet som komplisert og ressurskrevende å ta i bruk.

Bruken av omvendt voldsalarm varierer mye mellom ulike politidistrikter, og ser ut til å være avhengig av noen ildsjeler.

Pådriverne for bruk av omvendt voldsalarm er kompetente og engasjerte medarbeidere med vold i nære relasjoner som spesialfelt.

Disse har sett betydningen av tiltaket, og har klart å få gehør for det i distriktet. Tiltak som er avhengig av enkeltpersoner er imidlertid sårbare.

Dette viser hvor viktig det er med spesialkompetanse på vold i nære relasjoner i alle politidistrikter, og at det må bevilges nok ressurser.

Det er naturligvis heller ikke slik at omvendt voldsalarm er like hensiktsmessig i alle saker.

Det kan handle om geografiske forhold eller egenskaper ved voldsutøver eller utsatte.

Frisoner

Det er også et spørsmål om kompetanse å gjøre riktige vurderinger.

Alarmen er bare et av flere verktøy vi trenger for å bekjempe vold mot kvinner. Sanitetskvinnene støtter dette kravet, vi har lenge etterlyst at omvendt voldsalarm brukes i flere saker.

Dette innebærer at det festes en elektronisk fotlenke på voldsutøver, slik at det går en alarm hos politiet om han bryter besøksforbudet.

Slik kan voldsutsatte være trygge i sine frisoner, og vite at politiet varsles i god tid om han nærmer seg.

Det er på høy tid at vi som samfunn prioriterer friheten og tryggheten til voldsutsatte kvinner og barn høyest.

Begrensninger i bevegelsesfriheten til enkelte voldsutøvere er da nødvendig. Omvendt voldsalarm kan bidra til å styrke beskyttelsen og gi en bedre livssituasjon for de voldsutsatte.

Voldsutsatte kvinner kan få ro og et normalt liv tilbake. Ordningen gir også et tydelig signal om hvem sin frihet samfunnet setter først.

Er det ikke på tide at de voldsutsattes frihet prioriteres høyest, justisminister Emilie Enger Mehl?

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no