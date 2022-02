NVE varsler høye strømpriser resten av året

Det er direktør for energi og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, som sier dette til NRK. Hun mener det er stor sannsynlighet for at de høye strømprisene vi har sett de siste månedene vil vedvare resten av 2022.

BER FOLK FORBEREDE SEG: Inga Nordberg, direktør for energi og konsesjonsavdelingen i NVE. Foto: NVE

– Det vi ser er at man må være forberedt på at det blir høye priser på et mye høyere nivå enn vi er vant til. Ikke bare i vinter, men også i sommer og kanskje neste vinter sier hun til kanalen.

Likevel sier hun at prisene, som normalt, vil falle utover våren, men at prisnivået likevel trolig vil holde seg høyt. Blant annet sier hun at nordmenn bør være forberedt på vinterpriser på sommeren.

– Betraktelig høyere

Til TV 2 sier Nordberg at det som avgjør hvordan strømprisene utvikler seg fremover, er gassprisene og ressurssituasjonen, altså hvor fulle magasinene blir.

– Jeg vil ikke gå i detalj på hvor høye priser det kan bli, men det er snakk om betraktelig høyere enn man er vant til.

Hun mener nordmenn bør forberede seg på at det blir slik.

– Vi sier ikke at det blir sånn, men det er lurt å være forberedt på det.

Selv om NVE nå varsler at prisnivået er noe vi muligens må venne oss til, mente Statnett tidligere i januar at det er håp for lavere strømpriser fremover.

Høyeste årspris i moderne tid

Gjennom vinteren har mange nordmenn latt seg sjokkere over rekordhøye strømregninger, og regjeringen har innført tiltakspakker for både husholdninger, næringsliv, bønder og idrettslag og foreninger.

Årsprisen på strøm i Sør-Norge endte i fjor på 76 øre per kWh, nesten åtte ganger mer enn i 2020 da prisen var 9,7 øre, ifølge Europower Energi.



Det er den soleklart høyeste årsprisen i moderne tid, ifølge bransjenettstedet , som skriver at forrige rekord ble satt i 2010 da den var 42 øre per kWh i Sør-Norge.

Årsprisen ble langt lavere i Nord-Norge med i underkant av 36 øre per kWh. I Midt-Norge ble prisen 42 øre.

Prisene, som ble offentliggjort av Nord Pool onsdag, er uten nettleie, moms og andre avgifter.