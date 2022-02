Nye tall viser klar long covid-tendens: – Ville vært litt krise for meg

– Jeg har vært veldig, veldig sliten. Bare det å gå opp en trapp og det å holde opp hånden for å pusse tennene har faktisk vært slitsomt. Så man skjønner at dette er litt annerledes enn en vanlig forkjølelse.

Ingelin Pernille Gils opplevelse av å være covid-syk er ikke unik. Snart to uker etter at hun testet positivt, hangler hun fortsatt. Long covid, altså senvirkninger etter sykdommen, håper hun å slippe unna.

– Jeg kan ikke få det. Jeg har fire barn å ta meg av, så det ville jo vært litt krise for meg, sier hun fra skiløypa i Lier, hvor hun for første gang skal teste formen etter sykdommen.

Ifølge en ny undersøkelse er nemlig Gil i gruppen som oftest melder ifra om senskader etter koronasykdom.

Det viser ferske tall fra danske senfølgeklinikker, utarbeidet av Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). Undersøkelsen viser at hvis du er kvinne i alderen 30-69 år, har du trolig større risiko for senfølger, som hodepine, konsenstrasjonsvansker og tungpustethet, etter koronasykdom.

Undersøkelsen ble først omtalt i danske TV 2 News.

– Vi ser at det er flere kvinner enn menn, to av tre, som har blitt innlagt på sykehus med «long covid», sier Anne Øvrehus, ledende overlege på infeksjonsmedisinsk avdeling ved Odense Universitetshospital, til TV 2.

Plager som varer i mer enn fire uker etter covid-19 betegnes som senfølger, eller «long covid».

I perioden fra oktober 2020 til desember 2021 ble det henvist til sammen 5230 personer med senfølger i Danmark – 3255 av dem var kvinner, og 1975 var menn. 4095 av disse var i aldersgruppen 30-69 år.

TESTET FORMEN: Ingelin Pernille Gil kjenner at puls og pust har fått seg en knekk etter koronasykdommen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ingelin Pernille Gil i Lier har fortsatt noen uker å komme seg på, før hun eventuelt føyer seg inn i rekken av dem som opplever senplager. 47-åringen tror hun slipper unna, men at kroppen er svekket, det kjenner hun.

– Jeg kjenner det helt klart. Jeg har ganske høy puls og kjenner det godt i pusten også, men jeg håper det gir seg raskt, sier hun til TV 2 etter å ha testet langrennsformen.

Ingen kroniske plager før korona

Det er i hovedsak personer i yrkesaktiv alder som får senfølger. 80 prosent av de med long covid er mellom 30 og 70 år, opplyser overlege Øvrehus i Danmark.

– De fleste vi ser med long covid har vært syke hjemme.

Bare 28 prosent av de vi har fått inn med senfølger har vært innlagt på grunn av covid-19, ifølge undersøkelsen. Det har kommet overraskende på.

– Først tenkte man jo at om man hadde vært hardt rammet av covid-19, fått sykehusbehandling og ligget på respirator for eksempel, så ville man slite etterpå, sier overlegen.

– Det vi ser nå er at mange av de som får senfølger ikke har vært så syke. De blir bare ikke friske.

74 prosent av de med senfølger, hadde ikke vært syke eller hatt en kronisk diagnose før de fikk covid, ifølge Øvrehus.

Kan skyldes immunsystem

Mens menn ser ut til å bli hardere rammet av selve sykdommen, ser det altså ut til at kvinner rammes hardere av seneffektene.

Dette kan skyldes at kvinnens immunsystem er god til å håndtere den akutte sykdommen, som derfor ikke blir like komplisert og alvorlig, ifølge forsker ved lungemedisinsk avdeling ved Hvidovre sykehus, Ejvind Frausing Hansen.

– Men når det kommer til seneffektene kan immunsystemet deres være for aktivt, noe som får det til å overreagere. Dette kan være en av grunnene til at de får senfølger. Men det vet vi faktisk ikke, sier han til TV 2 News.

Overlege Øvrehus peker også på annen medvirkende årsak til skjevheten.

– Menn har en annen «health seeking behaviour», som det kalles, så kan hende de har høyere terskel for å si fra om plager.

Ser samme tendens i Norge

Også Folkehelseinstituttet sitter på statistikk og studier som bekrefter at tallene fra danske sykehus også gjenspeiles i Norge.

– Vi vet generelt både fra norske og internasjonale studier at senfølger etter covid-19 er vanligere blant kvinner. Det ser vi også i befolkningsbaserte studier, så dette er et ganske konsistent funn, sier forskningssjef i FHI, Signe Agnes Flottorp til TV 2.

– Hvorfor det er sånn tror jeg ingen kan svare på, legger hun til.

Mens Anne Øvrehus i Danmark mener at det er for tidlig å si om det er forskjell i senskadene etter delta og omikron, sier Flottorp derimot at det er grunn til å tro og håpe at omikron fører mindre senskader.

– Vi vet jo at de som har hatt mer alvorlig forløp får mer senskader, mens de med mildere forløp har lavere forekomster. Vi vet jo ikke hvordan det går med omikron, men det er jo grunn til å håpe, siden de aller fleste med omikron har milde symptomer, at det gir mindre problemer med senfølger enn tidligere.

Hun forklarer dette med at man tidligere i pandemien hadde andre koronavarianter og at folk da ikke var vaksinert i like stor grad som nå.

REHABILITERING: Fysioterapeut Mariell Medås er en av initiativtakerne bak Kompani Covid, et tverrfaglig tilbud til de som har langtidscovid. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Overvekt av kvinner

Kompani Covid i Bergen tilbyr rehabilitering til personer over 18 år som har gjennomgått koronasykdom og sliter med ettervirkninger.

De kan bekrefte tallene fra Danmark.

– Det er som den danske studien viser. Det er en overvekt av kvinner i alderen 30-69 på henvisningslisten vår, hvor cirka 70 prosent er kvinner, sier fysioterapaut Mariell Medås ved Kompani Covid.

Det er symptomer som utmattelse, pustebesvær og kognitive utfordringer som hukommelsessvikt og konsentrasjonsvansker, som går igjen hos pasientene. I hovedsak hos personer smittet av deltavarianten.

– Vi er spent på hvordan omikron kommer til å være med tanke på senfølger og hvordan situasjonen blir om noen uker.

Støre: – Regjeringen vil ta tak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsikrer om at utfordringene med senfølger er noe regjeringen skal se på.

– Det er viktig at vi nå forbereder oss på det og tar tak i det. Vi har det som heter «long covid» som er en fysisk sykdom, utmattelse, at man ikke kommer seg igjen og de psykiske effektene av det.

SKAL SE PÅ: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vil dere bistå med mer ressurser?

– Både kommunene og her i Oslo, bydelene, må se på det. Det er helt klart en sak regjeringen også vil ta tak i, sier Støre.